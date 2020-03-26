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综述：美国刺激措施不确定性拖累纽约股市反弹行情

2020年03月26日10:53  来源：新华网
 

新华社纽约3月25日电 综述：美国刺激措施不确定性拖累纽约股市反弹行情

新华社记者刘亚南

由于美国大规模财政刺激措施在国会通过仍存在不确定性，纽约股市三大股指25日早盘显著高开后一度走低，盘中震荡走高，尾盘快速回调，收盘时涨跌不一。

美国众议院议长南希·佩洛西24日早间表示，对在今后几个小时国会可能“达成某些协议”有乐观预期。美国参议院少数党领袖、民主党人查克·舒默说，尽管仍有一些分歧，但双方均不认为这些分歧会阻碍达成最终协议。不过，截至24日收盘时，国会仍未通过应对疫情的财政刺激法案，两党仍在谈判中。

美国参议院多数党（共和党）领袖米奇·麦康奈尔个人在美国东部时间25日凌晨宣布，经过数日紧张谈判，国会两党在财政刺激措施方案上达成了协议。事实上，大规模财政刺激措施方案仍待美国会最终投票后才能通过。25日午后，道琼斯工业平均指数一度上涨1315.02点，涨幅最高达6.35%。

然而，民主党参议员伯尼·桑德斯在当日临近收盘时威胁，民主党人将“搁置这一方案”。桑德斯的表态令美国股市在尾盘出现显著回调，纳斯达克综合指数则由涨转跌。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数上涨495.64点，涨幅为2.39%。标准普尔500种股票指数上涨28.23点，涨幅为1.15%。纳斯达克综合指数则下跌33.56点，跌幅为0.45%。

25日，由于基准利率被大幅下调和市场对国债产品的追捧，美国1月期和3月期国债收益率降至零以下，这是美国国债收益率四年多以来首次进入零以下区间。

福四通国际公司全球市场策略师优素福·阿巴西表示，疫情持续越久，失业人数可能就越多，股市实现持续上涨将非常困难。

24日，受投资者乐观预期美国国会将很快通过财政刺激措施等因素影响，纽约股市出现报复性反弹。美国股市评论员、前对冲基金经理吉姆·克拉默认为，美国股市24日的上涨是“一日牛市”。

美国银行全球研究部25日预计，假定下半年有些经济活动可以恢复正常的情况下，2020年标准普尔500种股票指数成分公司每股盈利将环比下降15%。

前美联储主席本·伯南克25日表示，由于政府为控制疫情采取关停措施，二季度美国经济将会出现非常急剧和短暂的衰退。如果就业和商业在关停期间没有受到太多损害，不管关停措施持续多久，美国经济将可能出现快速反弹。

关键知识传媒公司创始人亚当·克里萨富利表示，可以预计，市场上涨将比基本面的改善要快，就像此前大幅下跌提前考虑经济所有的折损情况一样。

高盛全球首席股票策略师彼得·奥本海默表示，市场走稳需要出现四个方面的迹象：政策干预足以阻止出现第二和第三轮经济冲击、新冠肺炎感染率见顶、经济衰退出现放缓、股票估值低廉。

亚特兰大联邦储备银行当日公布的调查数据显示，3月份美国企业不确定性指数为136.2，显著高于2月份修订后的113。其中，企业销售增长的不确定性指数从2月份的112.3大幅增长到160.2。

美国道富银行公布的数据显示，3月份投资者信心指数为74.5，低于2月份修订后的78.5。

(责编：崔越、燕勐)
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