新华社堪培拉3月26日电 专访：应对疫情危机需要国际合作——访澳知名经济学家彼得·德赖斯代尔

新华社记者白旭 岳东兴

“要应对无国界的危机，就需要采取真正的全球对策。”澳大利亚知名经济学家、澳国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔日前在接受新华社记者专访时表示，应对新冠肺炎疫情危机，需要加强国际合作。

德赖斯代尔说，各个国家单枪匹马独自应对危机只会带来更大的健康和经济成本，通过二十国集团（G20）等国际组织共同应对疫情是最有效最合理的做法。

二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会将于26日举行。德赖斯代尔说，G20领导人的首要任务是就采取协调一致的行动达成共识，以确保在世界各地都能获得必要的医疗用品。各国领导人应承诺避免对必要的医疗用品、药品、消毒剂、肥皂和个人防护设备的自由流通实行出口禁令或限制，降低必要医疗用品的成本，扩大公共卫生筹资规模，以帮助世界上无力应对疫情的贫穷国家。

此外，德赖斯代尔指出，新冠肺炎疫情在全球多点暴发蔓延，对世界经济造成严重影响，其中对劳动密集型企业和小型企业的结构性影响尤其大。因此，G20领导人需要宣布一项协调一致的财政刺激方案，避免竞争性汇率贬值，并承诺保持全球供应链开放。

“此外，G20领导人必须承诺不采取任何新的限制性贸易或投资措施，包括以健康应对为幌子。”他说，在发生全球公共卫生危机时“以邻为壑”的政策给其他国家带来的痛苦远远超过经济上的影响。

德赖斯代尔认为，除世界卫生组织已经建立的监测、建议和预警系统之外，应该建立加强应对冠状病毒等全球流行病的防控机制。“二十国集团需要让其卫生和经济部门加强合作，建立更强有力的机制，以应对下一次可能发生的危机。”他说。

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