新华社纽约3月25日电 综述：美国纽约新冠肺炎病例数飙升 医疗物资面临短缺

新华社记者长远

美国新冠肺炎疫情急剧恶化，最大城市纽约已成为美国疫情“震中”。专家和当地官员认为，人口密度高导致病毒在纽约加速传播。未来几周，病床和医疗物资短缺将成为棘手问题。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据显示，截至当地时间25日晚，全美累计确诊新冠肺炎病例65778例，纽约市累计确诊17856例。

纽约市所在的纽约州已于近日被美国总统特朗普宣布为“重灾区”，目前累计确诊病例已突破30000例。州长安德鲁·科莫在24日的新闻发布会上说，近日州内病例数增长达到了每三天翻一番的速度，疫情峰值也会较此前预估的5月初提前到两三周之后，且峰值期的确诊人数也会比此前估计的要多。

确诊病例增多与近两周纽约州提高了检测能力有关，更与纽约州人口密度高有关。白宫冠状病毒应对工作组协调员德博拉·伯克斯在23日的白宫记者会上说，在以纽约市为中心的纽约都会区，28%的新冠病毒检测者结果呈阳性，而这一比例在全美其他地区不到8%。此外，该地区人口的新冠肺炎感染率达到约千分之一，是美国其他地区的五倍。

纽约市面积约1200平方公里，人口860余万，是全美人口最多、最密集的城市。纽约都会区人口则达到2000万以上。在工作日，每天有至少570万人搭乘地铁、火车等穿梭于这一地区。在纽约市曼哈顿区，行人摩肩接踵，拥挤在狭窄的人行道上。据记者观察，前些天纽约地铁上依然有不少人，且很少有人戴口罩，而纽约州直至22日夜间才开始实施“居家令”。

伯克斯认为，病毒已经传播了好几周，才使社区传播达到目前这种水平。她奉劝所有纽约人严格保持社交距离且自我隔离。

科莫也多次强调要重视人员密度问题，纽约州“居家令”规定任何规模的公共场所聚集性活动都会被驱散。

随着病例数持续增长，纽约州和纽约市也面临严峻的病床等医疗物资短缺问题。科莫24日说，到疫情出现峰值时，纽约州将需要大约14万张病床，4万张重症病床，而目前全州大约只有5.3万张病床和3000张重症病床。

科莫已下令全州医院将病床数增加至少50%。此外，23日起，联邦紧急措施署已经开始在曼哈顿的贾维茨会展中心建立四所应急医院，预计下周投入使用。每个医院配备250张病床和齐全的医疗设备，大约320名联邦雇员将来此工作。

纽约州政府还与美国陆军工程兵团合作在全州考察并确定了四处条件合适的公共场所，将建立临时医院，以缓解病床不足的问题。但即便如此，全州届时也可能难以提供14万张病床。

相比病床数量问题，医疗物资短缺问题恐更快到来。纽约市长德布拉西奥在22日的一档电视访谈中表示，纽约市再过10天就将面临广泛的医疗用品枯竭。科莫和德布拉西奥已在多个场合表示希望联邦政府加快对纽约的医疗物品支援，包括快速实施可以强制私人企业生产医用口罩、手套、防护服等的《国防生产法》。

科莫说，纽约州正在考虑让已治愈并已产生新冠病毒抗体的患者较早复工的可能性。但他同时表示：“没有美国人会说我们要牺牲人命来发展经济。救命永远是第一位的。”

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