希望延期举办的东京奥运会更加完美

按照原先规划好的日程安排，2020年7月24日，是日本东京奥运会要开幕的重大日期，但席卷全球并且还在多国扩散的新冠肺炎疫情，让东京奥运会的如期开幕变得愈发困难。3月24日晚上，日本首相安倍晋三与国际奥委会主席巴赫举行了电话会谈，在新冠肺炎疫情全球扩大的背景下，就夏季的东京奥运会和残奥会延期一年左右的方针达成了一致。东京奥运会延期举行，这是自1896年现代奥林匹克运动会开始以来，破天荒第一次。

东京奥运会延期举办，肯定会给日本带来方方面面的影响。目前看，至少有以下几方面：

首先，给日本政治局势演变带来一定影响。

在笔者看来，安倍之所以把奥运会延期设置为一年左右的目标，是因为安倍的自民党总裁任期到2021年9月为止，其首相的任期也是理论上到2021年9月为止，如果东京奥运会延期至2021年7月举办，那么安倍还能以首相的身份参加奥运会开幕式，亲眼目睹奥运圣火与奥运会旗在东京奥运会主体育馆点燃与升起。但是，奥运的延期势必会招致在野党的批评，在国会掀起新一轮追究安倍政治责任的不信任浪潮。

其次，给日本外交带来一定影响。

本来，2020年是奥运年，是日本开展奥运外交的荣光之年。按照原计划，日本在7月份就要陆续迎来多位外国首脑与嘉宾，安倍要与多位外国政要举行会谈，但是奥运延期后，计划好的奥运外交也泡汤了，这给日本外交带来一定的掣肘与被动。

又次，给日本经济发展带来影响。

奥运会延期后，给日本经济带来的影响是无法估量的。短期来看，奥运门票收入、旅游观光收入、酒店餐饮收入以及广告商、赞助商、电视转播商等，都会受到很大影响。短期来看，会拉低日本的2020年度国内生产总值（GDP）。从长远来看，会给安倍经济学带来消极影响。

再次，给日本社会民众心理带来一些影响。

原计划东京奥运会的圣火传递是从3月26日开始，且2011年东日本大地震灾区的福岛是第一站，原本寄望于圣火传递给饱受大地震与核电站事故重创的灾区民众以心理抚慰，但由于奥运会延期举行，期盼已久的圣火传递也被暂时取消，这给灾区民众带来心理冲击。希望奥运会能尽快帮助灾区从地震与核电站事故遗留的巨大阴影中走出来的梦想，恐怕又要推迟一年了。

安倍近期反复说，东京奥运会是一届完整的奥运会，要让东京奥运会成为全球战胜新冠肺炎疫情的证明。而国际奥委会主席巴赫就延期举办东京奥运会郑重表示：“人类克服新冠病毒这一前所未有的危机之后，2021年的‘2020东京奥运会’可以成为一个庆祝活动。同意把奥运圣火留在日本，这是我们承诺的象征，也是希望的象征。通过这种方式，在不知道这条黑暗隧道将要走多久的时候，奥运圣火能真正成为在隧道尽头的一盏明灯。”

奥运会的本质是休战与和平。东京奥运会又有了新的诠释——彻底战胜肆虐全球的疫情、还地球以祥和与宁静。衷心祈愿，延期后在2021年举办的东京奥运会，能以完美的形式给全球所有热爱和平的人士上演一场精彩绝伦的竞技体育盛事。（作者系中国社科院日本研究所副研究员）

(责编：贾文婷、陈建军)