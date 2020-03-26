驻蒙古国大使柴文睿：尽最大努力保护好在蒙同胞们的健康安全

中国驻蒙古国大使柴文睿

人民网乌兰巴托2月26日电（记者 霍文）25日,中国驻蒙古国大使柴文睿就保护在蒙中国公民健康安全方面所做工作接受本网记者专访时表示，一直以来，海外同胞的健康安全始终牵动着党和政府的心。习近平主席专门强调要加强对境外我国公民疫情防控的指导和支持，做好各项工作，保护他们的生命安全和身体健康。

问：疫情发生以来，为保护好在蒙中国公民的健康安全，驻蒙使馆是如何与蒙政府相关部门密切沟通和协调的？

答：驻蒙使馆坚决贯彻落实党中央和国务院有关指示精神，认真践行“外交为民”理念，一直关注着在蒙中国同胞们的情况，始终同他们站在一起，想同胞所想，急同胞所急，尽一切努力保护在蒙中国公民健康。

我们同蒙古国政府及各界加强联系。我自1月30日到蒙履新以来，密集拜会蒙古国总统、总理、议长、政府部长、议员等政要，同他们就疫情防控和保障中国公民健康交换意见。

今天下午，我同蒙古国家紧急情况委员会主席、副总理恩赫图布辛会见，这已是近来我同他第3次见面了。我馆同蒙古国外交部、卫生部及警务、移民、紧急情况主管部门加强协调，同蒙方保持着密切高效的沟通，一方面及时向蒙方传递信息、分享经验，加强双方防疫合作，同时也积极推动蒙方采取有效措施，确保照顾好在蒙中国公民，切实保护好同胞们的健康与合法权益。

问：近期驻蒙使馆官网和微信公众号多次发布疫情领事提醒，希望在蒙中国公民做好防疫保护好健康。在保障在蒙中国公民权益和安全方面，使馆领保工作有何具体举措？

答：我知道在蒙同胞们都非常关注使馆的官网和微信公众号，相信大家看到了两天前我们面向全体在蒙中国同胞的公开信。在信中，我们向大家转达了党和国家对海外侨胞的关心和爱护，介绍我们为保护旅蒙同胞所采取的措施，表明使馆全力以赴保护他们健康安全的决心。

结合疫情发展，我们第一时间通过使馆官网、微信公众号发布6次疫情领事提醒，内容涵盖国内及蒙古国疫情形势、疫情个人防护建议、蒙古国边境口岸限制、中国公民信息报备等，力求让旅蒙同胞们及时掌握了解疫情相关最新情况及政策，避免恐慌情绪，妥善安排好在蒙生活、学习和工作。

我们力争同所有在蒙中国公民建立联系，努力全面掌握同胞们的情况和信息。我们确保领事保护电话24小时接听，领事官员高峰期平均每天接听近200通电话，耐心细致解答同胞们的各类咨询，认真了解大家的关切和诉求。我们同侨团、中资企业、留学生等建立了微信群，及时同大家交流，鼓励大家保持乐观心态，做好防护工作。

我们全馆动员，全面部署，使馆各个处室都立即行动起来，努力为同胞们排忧解难。有中国公民赴蒙签证过期却因为疫情影响而滞留蒙古国，担心会遭到蒙有关方面处罚。我馆了解到这一情况后，领侨处立即协调蒙移民管理局、边防总局等部门，力促蒙方特事特办，协助无法按时离境的中国公民办理签证延期手续。我们还协调蒙警察总局等妥善处理好疫情期间涉我侨民的有关案件，切实保障中国公民合法权益。

问：请您谈谈在蒙中国公民包括哪些群体。针对不同群体，使馆做了哪些“暖人心”的实事？

答：蒙古国出现首位病例后，使馆各部门深入走访并慰问了旅蒙华侨、中资企业、中资机构、留学生群体等在蒙中国公民，向大家传递来自祖国和人民的关爱。

我馆经济商务参赞宋学军带领经商处工作人员代表使馆走访了有代表性的十余家在蒙中国商会和企业，认真了解大家的实际困难，指导企业疫情期间的业务开展。同时积极同蒙方探讨在确保安全的前提下开工的可能性，争取一手抓防疫、一手抓生产，保障两国经贸合作，努力将影响降到最低。

我馆文化参赞陈霜带领文化处、乌兰巴托中国文化中心工作人员走进蒙古国各大高校，慰问在蒙留学生和志愿者教师，了解大家生活、学业上的需求，安抚好年龄较小和有特殊困难的学生，并嘱咐留学生们理性科学防疫，做好自身防护，尽量减少走动，避免交叉感染风险，着眼长远安排好自己的学业，还向他们发放了使馆连夜制作的近300份“健康包”，内含充足的口罩、药品、消毒用品等和使馆的防疫指南。

我本人还专门会见旅蒙华侨协会会长、副会长、华侨学校校长等，转达党和政府对他们的关怀和慰问，了解侨团侨校防疫工作情况以及他们的需求。我向他们强调，蒙古国政府高度重视防疫工作，采取了严密措施，疫情处于妥善管控之下，目前出现的10例新冠肺炎确诊病例均为输入性病例，本土尚未出现传染情况，请大家不必过度担忧。

目前，驻蒙使馆已经进入24小时应急值守状态，我们会继续克服各种困难，随时准备好为包括在蒙华侨在内的中国公民提供指导和帮助，尽最大努力保护好同胞们的健康安全。

(责编：贾文婷、燕勐)