中国驻芝加哥总领馆：保护好旅美侨胞和留学生的安全和健康

人民网华盛顿3月25日电 （记者吴乐珺）据中国驻芝加哥总领馆微信公众号消息，25日，中国驻芝加哥总领馆发布致领区中国侨胞和留学生的慰问信，全文如下：

亲爱的领区各位侨胞、留学生朋友们：

“人心齐，泰山移”。在习近平主席的坚强领导和亲自指挥部署下，全体中国人民万众一心、众志成城，取得了新冠肺炎疫情防控阻击战的重要阶段性胜利。中国内地已经连续多日无新增本地确诊病例。疫情防控形势持续向好，生产生活秩序在加快恢复。家乡父老和亲人们的平安健康，让身在海外的游子们欣慰不已！14亿中华儿女戮力同心、团结奋斗，我们的坚强、奉献和牺牲不仅守护了自己的平安，也为全世界人民守护了平安！

两个月多来，领区广大中国同胞和留学生朋友密切关注国内疫情发展，以各种方式支援国内抗击疫情。大家千方百计捐钱捐物，倾情付出，一批批医疗防护用品运达国内抗击疫情最前线，抒写了一个个感人的战“疫”故事。在此，总领馆向大家致以最衷心的感谢和最崇高的敬意。

当前，新冠肺炎疫情在美国快速发展，领区多州宣布进入紧急状态，并颁布了“居家防疫”（stay-at-home）令，当地的疫情防控形势十分严峻。广大海外侨胞和中国留学生的安全和健康始终是党和国家的牵挂。总领馆一直密切关注当地疫情发展，同当地有关政府部门、高校和机构保持着经常沟通，推动有关方面采取切实措施，保护好旅美侨胞和留学生的生命安全和身体健康。我们及时发布当地疫情信息，介绍防疫知识和经验，澄清不实传言，并24小时接听领保协助应急电话，全力为大家答疑解难。我们知道美国当地许多友好人士和华人社区的朋友们也在积极行动起来，为广大留学生朋友提供力所能及的支持和帮助。面对疫情肆虐，遵循科学精神和避免恐慌是非常必要的，我们在此多唠叨几句，谨向领区广大侨胞和留学生朋友们提出如下建议：

第一，减少外出，减少接触，勤洗手，出门戴口罩，是降低感染风险最有效的方法。美国医疗资源丰富，医疗设施、诊疗技术先进，各级政府正在采取一系列防控疫情的举措。希望大家理性看待疫情，科学做好防护。从个人角度讲，只要做好个人防护，减少外出聚集聚会，即使是在疫情十分高发的情况下，也能有效降低感染的风险。

第二，长途旅行会带来很多不确定性，建议尽量减少远距离流动。一般认为，长时间置身机舱、机场等密闭空间或人员密集场所，会增加交叉感染风险，“家里蹲”应是最安全的。如确需长途旅行，请务必严格遵守相关防疫规定，并事先充分了解旅行目的地的防疫要求和入境管理措施，切实做好旅途防护。

第三，发现有相关症状应及时诊治。如出现发热、咳嗽、呼吸困难等疑似症状，特别是与确诊病例有密切接触或近14天内曾赴疫情较重州旅行者，请及时听从医务人员指导做好隔离、检测和就医就诊。中国公民如需领事协助和保护，请及时拨打总领馆领保电话：312-780-0170；总领馆教育处留学生服务电话：773-279-0701/02/05/06。

第四，留学生是祖国的孩子，你们的安全和健康牵动着千万父母的心。不久前，崔天凯大使与在美留学生代表在线交流谈心。祖国时刻关注关心着你们。希望同学们冷静应对疫情，切实做好个人防护（戴口罩、勤洗手、保持社交距离），常与父母联系报平安，合理做好学业、生活安排。祖国送给同学们的“健康包”已经在路上！

疫情也是一面“照妖镜”。在防范、抗击疫情过程中，我们还有可能会面对各种各样的冷言冷语甚至是歧视排外。绝大多数美国人民是友善的。但我们也高度关注针对特定种族或人群的一切歧视性言论和排外行为，并对此强烈谴责、坚决反对。如遇到此类情况，请大家务必保持冷静，尽力避免发生肢体冲突并视情及时报警，确保自身安全。总领馆愿随时为大家提供必要协助，全力维护大家的安全和合法权益。

我们相信，疫情终将过去，美丽的春天必将来临。总领馆永远和大家心连心，将坚定与领区中国同胞同在，共同抗击和战胜疫情！让我们一起做好疫情防控，健健康康，平平安安，让祖国人民放心！让家乡亲人放心！

中国驻芝加哥总领馆

2020年3月25日

(责编：贾文婷、燕勐)