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纽约成美疫情“震中” 州长回呛特朗普心急复工

2020年03月26日08:20  来源：新华网
 

美国纽约州州长安德鲁·科莫24日说，纽约州在新型冠状病毒肺炎疫情暴发高峰时的病床需求预期达14万张，目前病床缺口近9万张。

就美国总统唐纳德·特朗普4月中旬“重启”美国经济言论，科莫直言“没有美国人会以生命代价加速（恢复）经济”。

【疫情难乐观】

科莫当天在纽约曼哈顿一处会展中心说，纽约新冠肺炎感染率如今每3天增加一倍，预期今后14天至21天迎来疫情高峰。如果疫情如预测那样加重，纽约州在疫情高峰时期病床需求将达14万张。目前只有5.3万张病床可用。

这处会展中心正加紧改造为临时医院，完工后可容纳病床1000张。

纽约州是美国疫情最严重地区之一。美国约翰斯·霍普金斯大学24日发布的数据显示，截至美国东部时间24日15时（北京时间25日3时），美国累计确诊新冠肺炎病例50206例，死亡606例。纽约州确诊病例最多，为25665例。

世界卫生组织(WHO)24日说，考虑到美国新冠肺炎确诊病例“增速非常快”，美国有可能成为全球疫情“震中”。

除纽约州，美国其他州疫情形势同样不容乐观。

加利福尼亚州人口居全美各州之首，同样是疫情“重灾区”。加州州长加文·纽瑟姆说，全州实施“居家令”后公园、海滩等场所仍出现人群聚集，他因而下令关闭所有州立停车场。他23日告诉媒体记者，如果新冠肺炎病例数飙升，加州可能需要增加5万张病床。

路易斯安那州州长约翰·贝尔·爱德华兹24日说，上周末实施“居家令”的两天里，路易斯安那州新冠肺炎病例数激增。

伊利诺伊州州长J.B.普里茨克确认，他已经告知特朗普，伊利诺伊“短期内急需数以百万计N95口罩和数百台呼吸机”。

康涅狄格州州长内德·拉蒙特当天在记者会上坦言“疫情好转前（康州情况）可能变得更糟”。他说，康州新冠肺炎病例数一夜之间增加大约50%，达618例。感染率今后两到三周可能继续增加。

【贸然行不通】

疫情当前，特朗普24日接受美国福克斯新闻频道采访时说，他希望看到美国人在4月12日复活节时复工、美国经济得以“重启”。这番言论招致批评。

“如果你让美国人在公共健康和经济之间做选择，这两者毫无竞争可言，”纽约州长科莫说，“没有美国人会以生命代价加速（恢复）经济。”

美国市场人士担忧，病例数不断攀升、民众忧心外出感染之际，贸然复工“重启”经济可能适得其反。

“市场反应不会好，因为它们知道这个办法行不通，”美国默克投资集团首席投资官阿克塞尔·默克说，“从医学角度说，你必须遏止（新冠肺炎病例）指数级增长，做到这一点需要推行‘居家令’等政策。”

美国法律专家坦言，从法律层面说，总统要求公民重返工作岗位、让城市重新开放政府办公楼并恢复交通和商业活动的权力有限。

得克萨斯大学国家安全法教授罗伯特·切斯尼说，特朗普政府可以发布全国范围的疫情指导，但无法推翻各州颁布的“居家令”，因为那么做“违反宪法”。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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