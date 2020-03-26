法国政府拟定国家支持企业名单

法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔24日说，法国政府拟定了可能需要国家支持的企业名单，政府介入方式包括资本注入和直接国有化。

勒梅尔接受法国新闻电台采访时说，他不能透露名单上企业的名称，但这些企业知道，它们可以依靠政府。

勒梅尔说：“国有化显然是最后手段，但这是我们不能排除的举措。”法国不会坐视那些已经投资了数十亿美元的行业领军企业因为一场经济危机而“灰飞烟灭”。

对于外界关注的法航—荷航集团救助前景，勒梅尔说，法国政府在密切关注这一航空运营商状况，国有化不是帮助法航—荷航集团的唯一手段。“在支持法航—荷航集团上，存在国有化之外的其他可能。”

法航—荷航集团2004年由法国航空公司与荷兰皇家航空公司组建，总部设在巴黎。集团运营受新冠肺炎疫情严重冲击，引发外界对这一航空业巨头可能面临国有化的猜测。

勒梅尔上周还与汽车制造商标致雪铁龙集团和雷诺公司高层管理人员举行电话会议，承诺给予两家大型汽车制造商必要支持，帮助他们应对新冠肺炎疫情冲击。

勒梅尔24日说，现在到了启用欧盟救助机制——欧洲稳定机制的时候。欧洲国家应该做好准备，以便能在今后数周启动这一机制，投入救助。

勒梅尔还呼吁大企业在给股东分红上“适度”，同时及时向供应商付款。如果企业不能满足这些要求，它们将无法在争取贷款上获得“国家担保”。

勒梅尔上周接受卢森堡广播电视台采访时说，法国政府将提供“国家担保”，确保法国企业能够从银行获得总额3000亿欧元（约合3250亿美元）的贷款。

另外，法国政府计划耗资450亿欧元（488亿美元）帮助企业抵抗新冠肺炎疫情冲击，包括允许企业延期缴税和协助企业支付工资。这一计划资金相当于法国国内生产总值的2%。（陈立希）（新华社专特稿）

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