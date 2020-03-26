英国招募25万抗疫志愿者

英国卫生大臣马修·汉考克24日面向公众招募25万志愿者，协助国家医疗系统照顾总数大约150万的新冠肺炎易感人群。

他当天在例行发布会上同时宣布，下周启用由伦敦一家会展中心临时改建的“南丁格尔医院”；政府已订购350万份新冠病毒抗体检测盒，不久可供一线医护人员判定是否曾感染新冠病毒并已获得免疫。

【“NHS需要你”】

英国《泰晤士报》报道，英国公共医疗系统上周末起通知大约150万居民，他们一旦感染新冠病毒、发展成重症的“风险非常高”，要求他们至少今后12周内不要离家。这一高风险人群包括罹患某些类型癌症、严重哮喘、其他肺部疾病以及服用免疫抑制药物的人士。

英国各地方市议会准备与军方合作，为这些易感人员配送食物。来自国际救援组织“鲁比肯”的退伍军人志愿者也参与食物配送。

汉考克24日说，英国全国“在非常时期有必要团结一致”。他呼吁民众为上述人群提供其他必要支持，“我希望大家今天就报名成为国民保健制度(NHS)志愿应急人员，帮助我们社区中最弱势的人”。NHS初级护理主管妮基·卡纳尼说：“新冠肺炎是我们迄今面临的最大挑战……NHS需要大家。”

有意成为志愿者的英国人可经由一家网站报名，接受背景核查，提交驾照等身份证明文件并接受培训，检验合格后由英国一家志愿服务组织分配任务，就近充任司机、护士、热线接线员或提供社会关怀。

另据汉考克介绍，已有近1.2万退休医务人员同意重返医疗工作岗位，一批医学和护理专业应届毕业生也将赶赴抗疫“前线”，NHS目前已增加逾3.5万人手。

【英版“方舱医院”】

汉考克在发布会上宣布，下周启用由伦敦东部的ExCel会展中心改造而成的南丁格尔医院。这家英版“方舱医院”设两个病房区，每个病房区可容纳2000人，用于收治无需重症监护但需要吸氧的新冠肺炎患者。目前医院提供配备呼吸机和制氧机的床位500张，后续将根据患者人数扩充。

路透社报道，ExCel会展中心位于伦敦东部的多克兰兹区，会展空间近8.4万平方米，2012年是伦敦奥运会拳击、击剑、乒乓球和举重等赛事举办地。

英国天空新闻频道报道，南丁格尔医院由军方协助改建。位于伯明翰的另一处国际会展中心“设备齐全”，也已做好临时改造为方舱医院的准备。

英国卫生部数据24日发布的数据显示，英国累计新冠肺炎确诊病例8077例，死亡病例422例。

【检测盒在途】

一线医护人员关心何时能用上新冠病毒检测设备以确认自己是否感染。汉考克说政府订购的350万份病毒抗体检测盒“很快”到货，但他无法给出具体时间。

英国《卫报》报道，英国不少医护人员担心自己会把新冠病毒传染给患者及其家属。而抗体检测盒可以判定，哪些人曾感染新冠病毒并在自愈后获得免疫，从而让医护人员安心工作。

英国目前平均每天为大约8000人作常规新冠病毒检测，但仅限症状严重者。政府已承诺把病毒检测能力提升至日均2.5万人。汉考克说，一家处理检测结果的实验室当天在米尔顿凯恩斯启用。

就医疗机构防护用具紧缺问题，汉考克说，政府在过去24小时内成功获得750万件防护用具，包括医用级防护口罩，已开通热线，供医疗机构就物资紧缺求助。（海洋）（新华社专特稿）

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