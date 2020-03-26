世卫组织建议各国采取“关键行动”应对疫情

新华社日内瓦3月25日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞25日说，各国在应对疫情时，除采取减少社交活动、增加人与人之间物理距离等措施外，还应采取6方面的“关键行动”。

谭德塞在当天的例行记者会上说，为减缓新冠肺炎疫情蔓延，许多国家采取了前所未有的措施，包括关闭学校和企业、取消体育赛事、要求人们待在家里等，付出了巨大的社会和经济代价。这些措施只是在争取时间并减轻卫生系统的压力，并不能从根本上消灭疫病。

为此，谭德塞呼吁相关国家利用这段时间对病毒发起“攻击”，采取6方面的关键行动：扩大、培训和部署卫生保健和公共卫生人力资源；建立社区一级的疑似病例排查体系；提高检测设备生产、加强检测能力、扩大检测范围；确定、改造和装备用于治疗和隔离患者的设施；制定对密切接触者进行隔离的明确计划和流程；重新把政府工作重心放在抑制和控制疫情上。

谭德塞表示，这些措施是抑制和阻止疫情传播的最佳方式，只有这样，才能确保解除限制措施后病毒不会卷土重来。

谭德塞表示，目前有150多个国家和地区报告的病例不到100例，这些国家和地区完全可以通过采取积极行动来预防社区传播，以避免像其他国家一样付出沉重的社会和经济代价。“这对许多脆弱的国家尤其重要”，因为如果这些国家出现社区传播并导致病例激增，其卫生系统很可能崩溃。

谭德塞还对日本政府和国际奥委会决定推迟举办2020年东京奥运会表示感谢，称这是一个“艰难但明智的决定”。

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