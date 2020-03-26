美国新增11625例新冠病毒感染病例，医疗物资明显不足

人民网华盛顿3月25日电（记者郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学实时监测系统统计，截至美东时间3月25日下午6点02分，美国已至少有新冠肺炎确诊病例65285例，其中包括死亡病例926例。与不到24小时前相比，新增确诊病例11625例，新增死亡223例。

当前，美国感染病例数正处明显上升曲线。25日，美军首席医疗顾问、参谋长联席会议成员保罗·弗里德里希斯准将表示，根据五角大楼的模型，未来3周内，美国疫情可能继续处于增长状态。

截至目前，美国总统特朗普已宣布纽约州、加利福尼亚州、华盛顿州、爱荷华州、路易斯安那州、得克萨斯州和佛罗里达州进入“重大灾难”状态。越来越多美国地方政府已经发布政令，要求民众居家。据美国有线电视新闻网统计，到本周末，至少20个州要求民众居家的政令将生效，这将涉及超过一半的美国人口。

25日，美国国防部长马克·埃斯珀签署一项停止行动命令，要求所有目前正在海外或计划部署到海外的美军在未来60天内停止一切旅行计划，以防止新冠病毒在美军部队中传播。据悉，该命令将影响9万名美军。目前，美军感染病例仍在不断增加。五角大楼表示，已有227名美军、67名家属、81名文职人员和40名承包商被检测出感染新冠病毒。

在部分受疫情影响最重的地区，医疗系统面对的物资不足问题正变得更加严重。《华盛顿邮报》报道指出，一场对口罩、防护服和呼吸机的疯狂抢购正在让各州政府相互竞争，并推高了价格。报道称，为了减少缺口，已经有医院要求建筑公司、美甲沙龙和纹身店捐赠口罩和手套，并考虑使用大型动物用的呼吸机，因为它们找不到适合人用的呼吸机。

(责编：岳弘彬)