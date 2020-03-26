原标题：韩国严防美国输入病例 答应“尽量支援”美方

韩国政府25日说，打算最迟从27日开始，对所有从美国抵韩的旅客实施病毒检测、隔离14天等防控措施，防止境外输入病例增多导致新冠肺炎疫情“回流”。

韩国国务总理丁世均当天在一场讨论疫情应对方案的政府会议上说，“考虑到生活在北美的韩国公民、包括留学生们，因为当地确诊病例增多而感到焦虑、打算回国，我们没有太多时间（拖延）”，迫切需要对从美抵韩的旅客采取更加严格的边境管控措施，“不应晚于周五（27日）午夜开始”。

按照新规，14天隔离要求适用于韩国籍和持有韩国长期居留权的外籍人士。持有短期旅行签证从美抵韩的外籍人员则需在机场接受新冠病毒检测，确认结果为阴性才能获准入境，之后每天需要接听卫生部门人员电话，报告自身健康状况。

根据世界卫生组织数据，截至北京时间25日9时，美国新冠肺炎确诊病例超过5.3万，病亡者超过700人。美国公共卫生专家预测美国境内疫情将进一步扩散。

发布针对从美抵韩旅客的“严防”措施前几天，韩国开始对所有来自欧洲的旅客作病毒检测，所有从欧洲返回的韩国公民以及持长期签证的外国公民必须接受14天自我隔离。

根据韩国疾病控制和预防中心25日报告的最新数据，韩国过去24小时新增100例新冠肺炎病例，其中34例是境外输入病例。累计确诊病例增至9137人，病亡者增加1例至126人。

与此同时，韩国政府表示，在美国总统唐纳德·特朗普向韩方发出支援美国抗疫的“紧急请求”后，将在有余力情况下向美国运送医疗设备等抗疫物资。

韩国青瓦台24日晚发布声明说，特朗普与韩国总统文在寅通话23分钟，希望韩方协助美国抗疫，并承诺帮助韩国制造商生产的医疗设备通过美国食品和药物管理局的审批、获得在美国应用的资质。

文在寅回应特朗普：“只要韩国有多余医疗设备，韩方将竭尽所能提供支持。”

据路透社报道，美国求援韩方的消息进一步推升制造病毒检测工具的几家韩国企业股票价格，涨幅大大超过同时段韩国基准股指“韩国综合股价指数”涨幅。（沈敏）（新华社专特稿）

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