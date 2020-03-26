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世卫组织：世界面临疫情防控的第二个窗口期

2020年03月26日07:11  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔3月26日电 （记者 张朋辉）日内瓦消息：3月25日，世界卫生组织在瑞士日内瓦召开记者会，世卫组织总干事谭德塞在记者会上表示，当前世界正面临控制新冠肺炎疫情的第二个窗口期，要采取更加精准的措施，识别、治疗确诊病例，切断病毒传播链条。

谭德塞说，为了遏制疫情蔓延，很多国家关闭学校、暂停商业活动和体育赛事、限制人员流动，采取了前所未有的防控措施，付出了非常大的社会、经济代价，为疫情防控争取了时间，这是疫情防控的又一个窗口期。接下来应该采取更加精准的措施，采取有力行动，追踪、检测、发现、隔离、治疗感染者，这是迅速遏制疫情，恢复正常秩序的最好方法。

世卫组织提出6点防控建议。一是扩大医护人员规模，加强培训，部署更多医护人员参加抗疫；二是寻找办法，在社区层面检测每一个疑似病例；三是大幅增加试剂产量，增加检测能力和服务可及性；四是改造设施，治疗、隔离病人；五是建立清晰的计划和程序，隔离密切接触者；六是全政府行动，共同遏制疫情。

世界卫生组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗专门介绍了中国的分区分类防控措施。

范凯尔克霍弗说，湖北、武汉和中国其他地方根据疫情的评估，实施不同的防控措施。不同地区防控限制等级是不同的，并不能用“封城”简单描述中国的状况。现在中国基本没有本土新增确诊病例，湖北除武汉外已经解除通道封锁。中国之所以能够成功做到这一点，关键在于中国限制人员流动后，迅速识别、隔离、治疗了确诊患者，切断了病毒传播链条。

范凯尔克霍弗强调，一些数学模型对疫情传播趋势进行模拟，但是模拟和预测的数据并非现实。采取有力防控行动，可以成功遏制疫情传播。

世卫组织认为，新冠肺炎大流行呈加速传播趋势，美国有可能成为疫情大流行的“震中”。据世卫组织的最新统计数据，截至欧洲中部时间25日10时（北京时间25日17时），全球新冠肺炎确诊病例超过40万例，达414179例，新增40712例。死亡病例18440例，新增2202例。 

(责编：岳弘彬)
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