欧盟决定建设医疗物资储备库

欧盟委员会日前决定建设医疗设备共用战略储备库，以帮助成员国抗击新冠肺炎疫情。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，这是欧盟首个紧急医疗物资储备库，将使所有成员国和全体民众受益。

该储备库计划储备的医疗物资主要包括四大类，分别是呼吸机等重症监护医疗设备、可重复使用的防护口罩等个人防护装备、疫苗和药剂以及实验室用品。储备库由一个或几个成员国管理，管理者负责采购设备。欧盟委员会计划为该储备库提供5000万欧元作为启动资金，占所需资金的90%，其余10%由成员国承担。欧盟委员会应急响应协调中心负责储备库物资分配，以确保物资用到最需要的地方。

该储备库是欧盟民事保护机制的一部分。该机制创立于2001年，旨在加强参与国在民事保护领域的合作，提升灾害预防、准备和反应效率，所有欧盟成员国以及冰岛、挪威、塞尔维亚、北马其顿、黑山和土耳其等国已加入该机制。自创立以来，欧盟民事保护机制已经响应了330多个来自欧盟内外的援助请求。

“这是欧盟应成员国抗疫物资严重短缺之举”，总部位于布鲁塞尔的媒体“新欧洲”评论称，新冠肺炎疫情在欧洲暴发以来，欧盟成员国整体协调不够，一些准备不足的国家在医护设备严重短缺的情况下，得不到其他成员国的支援，抗疫形势异常严峻，“欧盟建立医疗物资战略储备库以后，可以避免这种被动局面”。

意大利驻欧盟大使马萨里最近在媒体发表署名文章，呼吁启动欧盟民事保护机制，以确保个人防护所需的医疗装备供应。他强调，新冠肺炎疫情是对欧盟凝聚力和可信度的考验，意大利无法独自应对这场危机。

意大利、西班牙等欧洲疫情严重国家目前深受医疗资源短缺的困扰。有分析指出，医疗设备严重短缺导致很多患者无法得到及时救治，这是意大利新冠肺炎病死率居高不下的重要原因之一。

（本报布鲁塞尔3月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 17 版）

(责编：岳弘彬)