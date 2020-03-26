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实体店面经营困难  网络销售异常火爆

欧美传统零售业压力中寻出路（国际视点）

本报驻美国记者 吴乐珺 本报驻英国记者 强 薇 本报驻法国记者 刘玲玲

2020年03月26日05:00  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　新冠肺炎疫情在欧美多地持续蔓延，令很多国家的传统零售业陷入困境。实体店面不仅面临营业收入锐减的严峻挑战，还受到支付工资福利、营业税、租金等固定成本压力。对此，不少国家纷纷出台救助举措，为吸纳大量就业人员的传统零售业纾困。许多零售商也加快转型，更加重视线上销售。

　　　 

　　日前，美国90个零售行业贸易组织联合致信白宫，称受新冠肺炎疫情影响，零售业及其所支持的相关供应商每周都遭受数百亿美元的损失，希望政府为零售行业提供足够的贷款支持，帮助企业度过危机。面对疫情，欧美多国相继采取措施严格限制人员大规模聚集和流动。受此影响，传统零售业惨淡经营甚至出现闭店潮。有分析指出，在传统零售业遭遇疫情严峻考验之际，各国政府除了制定相关纾困措施外，零售企业还需强化转型及创新，以适应新的消费需求。

　　商店纷纷关闭

　　零售业遇危机

　　在美国，受疫情影响，包括服装、餐饮、化妆品等众多品牌门店纷纷宣布至少关闭两周甚至更长时间。美国商务部公布的最新数据显示，零售业销售继1月份增长0.6%之后，2月份销售下降了0.5%，这表明疫情在美国肆虐之前，其影响已经显现。

　　在英国政府采取更严格的应对措施前，出于对疫情的担忧，不少顾客已经不再前往实体店铺购物，部分零售商的利润大幅下滑。英国时尚品牌Next首席执行官西蒙·沃尔夫森表示，英国品牌门店正在遭遇“前所未见的危机”。该公司预计，今年利润仅有5500万英镑，不到去年的1/10。

　　为遏制疫情蔓延，法国政府已宣布自3月15日起在全国关闭包括餐馆、商业中心等“非必需”公共场所，要求民众最大限度减少出行。法国《回声报》指出，老佛爷商场、巴黎春天百货等每年的营业额均超过10亿欧元，即便只关闭一个月也意味着巨额损失。

　　与传统商店门可罗雀相比，网络电商却销售火爆。不少传统零售企业积极寻求在线销售，以弥补实体销售大幅下滑造成的损失。时装品牌盖璞给顾客发送邮件称，其网店仍正常营业。英国百货公司塞尔福里奇为了鼓励顾客网购，对所有商品实行免邮费的优惠政策。根据尼尔森的统计报告，今年3月的第一个星期，法国外卖商家的数量较前一周增加了5.4%，销售额增加了6.2%；线上购物这一个星期的营业额高达1.64亿欧元，较上一周增加了15.6%。

　　订单骤增使得在线商家承压，不仅经常出现网站瘫痪问题，而且没有足够人力进行正常配送。美国最大的购物网站亚马逊宣称，由于网上购物暴增，导致一些产品，如家用必需品、医疗用品和其他高需求产品缺货，因此将在4月5日前停止向其美国仓库运送非必需品，以便为客户在疫情期间所需的重要物品腾出空间。

　　出台纾困措施

　　减缓疫情冲击

　　零售业是美国规模最大的私营部门雇主，提供了约5200万个就业岗位。全美零售业联合会首席执行官马修·谢伊表示：“如果销售搁置，那么工资和福利、租金、贷款支付都是沉重的负担。”目前，美国政府批准了总共3000亿美元的延期纳税，加上计划推出的万亿美元财政刺激计划，有望为在疫情中苦苦挣扎的零售企业纾困。

　　法国政府将投入大约450亿欧元，同时为企业从银行贷款提供3000亿欧元额度的国家担保。对于零售、餐饮等受疫情影响严重的企业，将从3月17日起，视情暂停缴纳电费、煤气费及房租等，并免除最小型企业税费。“不让任何企业处于破产风险之下，也不让任何法国人失去收入来源”，法国总统马克龙强调。

　　3月17日，英国财政大臣苏纳克公布了总金额达3300亿英镑的一揽子救助计划。每家零售企业将获得2.5万英镑的补助，小企业获得1万英镑的补贴。苏纳克还承诺，所有商店、酒吧、剧院、音乐场所、餐厅等在12个月内免交营业税。英国政府表示，3300亿英镑相当于英国国内生产总值的15%，这一扶持力度是史无前例的。

　　为了防止出现失业潮，英国政府还表示将帮助受疫情影响的企业支付员工80%的薪资。英国《金融时报》估算，如果每月有100万人申请此项补助，政府将在3个月内支出35亿英镑。英国密友资产管理公司评论称，这种方式虽然让政府开支巨大，但可以确保疫情过后消费能力的复原，并且使经济免遭致命打击。英国《经济学人》杂志认为，在这一特殊时期，政府应为银行提供资金以便其向客户贷款。这样一来，疫情过去之后，家庭将有足够的信心去消费，公司也可保留员工和工厂，很快恢复生产。

　　期望V形复苏

　　努力创新转型

　　多年来，面对线上消费的竞争，欧美国家的传统零售业已经呈现日渐萎缩的局面。本次疫情让部分零售商雪上加霜。斯特恩是一家位于美国芝加哥的零售业咨询公司高级合伙人，他认为，如果疫情得不到有效遏制，消费者和零售商将很难承受旷日持久的冲击。他预计，随着消费者在实体店面花费的时间锐减，已经蓬勃发展的电商业务将增长更快。“假设疫情早日被遏制，随着人们恢复正常生活，零售业有望经历V形复苏”。

　　英国一家咨询公司称，随着人们留在家里的时间变长，网购将成为一种新趋势。该公司发布的调查显示，71%的营销人员预计英国的网络购物将迎来增长。不同种类的商品增长幅度会有所差异。例如，园艺等用品较为受欢迎，而时尚产品可能销量一般。如果疫情持续的时间更长，人们会倾向于选择药品、保健品，对时尚产品的支出会进一步下降。该公司认为，疫情带来的物流难题导致送货时间长、客户体验差，也有可能降低顾客对品牌的忠诚度。

　　“疫情过后很有可能会有一波消费反弹，呈现V形复苏，这对经历疫情考验后的零售业来说是个机遇”，法国商人联合会主席弗朗西斯·帕隆比认为，法国零售业将发生两个变化：其一是线上销售将进一步加强，这将带动物流和科技创新的发展；其二是实体零售店的创新转型，在疫情过后用更多样的形式和创意迎接消费者。

　　（本报华盛顿、伦敦、巴黎3月25日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年03月26日 17 版）
(责编：岳弘彬)
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