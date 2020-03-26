人民网>>国际

外国政党政要称赞中方抗疫经验为世界提供了重要借鉴

2020年03月26日04:56  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京3月25日电  近日，一些外国政党政要致电致函中共中央对外联络部，感谢中国共产党专门致信分享疫情防控经验做法，并及时向其他国家提供援助，认为中国的抗疫经验为世界各国提供了重要借鉴，个别国家污名化中国的图谋不得人心。

　　老挝人民革命党中央对外联络部部长顺通表示，在习近平总书记亲自指挥、亲自部署下，中国共产党发挥强大的政治领导作用，制定科学有效的防控策略，推动形成全国一盘棋的联防联控格局，创新运用中西医结合疗法，在短时间内取得抗疫斗争的重大胜利。中国共产党致信介绍中国疫情防控经验做法，并向老方提供急需的防疫物资，堪比雪中送炭。

　　印度尼西亚民主斗争党秘书长哈斯托和外联主席巴萨拉联名表示，在习近平总书记和中国共产党的坚强领导下，中国以抗击疫情的实践为世界树立了绝佳典范，我们从中受益良多。中国政府和人民齐心协力、携手抗疫的伟大精神点亮了全球。

　　东帝汶民主党主席萨比诺表示，当前经济全球化、文化多样化深入发展，不同文明之间更需要相互借鉴、相互依存。我们不应过多关注病毒的发源地，而应携手并进，共同抗击病毒。

　　孟加拉国人民联盟主席团成员、议会法律事务委员会主席阿卜杜尔·卡斯鲁表示，病毒没有国家、社会、政治制度和文化价值观之分，加强各国经验分享和国际抗疫合作至关重要。全世界都从中国的抗疫经验中受益，中国为世界提供的真诚帮助值得高度赞赏。

　　伊朗伊斯兰联合党总书记巴达姆齐安表示，在习近平总书记的英明领导下，中国共产党、中国政府和人民为抗击疫情投入巨大资源、付出艰辛努力，为全球其他国家应对疫情提供了宝贵经验和成功榜样。伊方衷心感谢中国共产党分享抗疫经验并提供重要援助。

　　叙利亚阿拉伯复兴社会党副总书记希拉勒表示，疫情蔓延让全世界都感到担忧，但个别国家仍在追求自私的政治利益。我们高度赞赏中方秉持“以人民为中心”的理念，为抗击疫情作出了巨大努力。中国的胜利就是全人类的胜利。

　　哥伦比亚自由党总书记桑切斯表示，感谢中国共产党分享中国抗疫的经验做法，这为正在竭力防控疫情的哥伦比亚提供了重要借鉴。在全球抗疫的过程中，我们认识到构建人类命运共同体的必要性和紧迫性，愿同中国共产党携手维护地区和全球公共卫生安全。

　　斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克表示，我们高度赞赏中国向欧洲国家提供的抗疫援助，这为国际社会树立了团结互助的榜样。一些国家一味指责别国，只会毒化国际政治环境。世界各国都应为国际抗疫合作作出贡献。

　　此外，巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）领导人穆沙希德、黎巴嫩人民会议组织主席夏提拉、委内瑞拉制宪大会副秘书长佩雷斯、马耳他工党领袖阿贝拉、西班牙共产党总书记圣地亚哥等政党领导人也来电来函，赞赏中国抗疫取得的积极进展为世界注入了信心和希望，表示愿共同推动全球开展抗疫合作。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月26日 03 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved