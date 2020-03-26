凝聚抗疫合力 提振全球信心（患难见真情 共同抗疫情）

习近平主席将于3月26日在北京出席二十国集团（G20）领导人应对新冠肺炎特别峰会。这将是G20历史上首次举行领导人视频峰会，也是自疫情发生以来，习近平主席出席的首场重大多边活动。在疫情快速蔓延、金融市场动荡不安、全球经济面临衰退风险之际，G20就疫情专门举行峰会，就应对疫情蔓延、稳定世界经济进行沟通协调，具有重要意义。接受本报记者采访的国际人士热切期待习近平主席出席峰会，分享中国抗疫经验，希望此次峰会进一步凝聚各国抗疫合力，提振全球战胜疫情信心。

“G20的政治承诺意味着强有力的团结”

G20是全球危机应对和经济治理重要平台，汇聚了主要发达经济体和新兴市场经济体，2008年国际金融危机发生后，G20临危受命，把世界经济拉回到稳定与复苏的轨道；如今，面对疫情带来的巨大挑战，G20再度被世界寄予厚望。

计划参会的联合国秘书长古特雷斯日前致信G20领导人表示，疫情要求各国领导人作出前所未有的反应，在世卫组织指导下制定疫情应对机制，协调行动，阻断疫情发展，促进科学合作，寻找疫苗和诊疗方法，统筹医疗和防护物资供应。他还呼吁G20领导人紧急发起一个总额达数万亿美元的刺激计划，把疫情所造成的经济社会冲击降低到最低限度。

目前G20成员累计确诊人数占全球确诊人数80%以上，疫情对绝大多数G20成员造成了巨大冲击。“疫情形势正在发展，解决关键防护设备不足问题，需要全球层面政治承诺和政治协调。”世卫组织总干事谭德塞呼吁G20共同努力增加产量，避免实施出口禁令，确保公平分配。“G20的政治承诺意味着强有力的团结，这有助于我们以最有力的方式向前推进和抗击这一流行病。”

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃指出，随着疫情扩散，加强全球协调行动是提振信心和稳定全球经济的关键。各国应加强财政政策、货币政策及金融监管协调，共同应对疫情。

日本市民团体“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景期待习近平主席在峰会上分享中国应对疫情的经验。“病毒没有国界。习近平主席提出的构建人类命运共同体理念对于国际社会应对当前疫情带来的挑战具有重要意义。希望各国密切配合，团结抗疫，共同维护国际公共卫生安全。”

美国战略与国际研究中心资深副主席马修·古德曼和资深顾问马克·索贝尔认为，G20成立的初衷就是让其在面对危机时扮演全球“消防站”角色。G20应加大财政政策力度、维护金融稳定、协调经济体之间贸易关系。此外，各经济体应降低妨碍医疗产品跨境流通的关税及其他壁垒，并在研制疫苗和制定治疗方案方面开展合作。

希腊中国问题学者、法国尼斯欧洲研究所研究员乔治·佐戈普洛斯表示，G20由世界各主要经济体组成，GDP总量占全球80%以上。G20团结一致，在信息共享、政策协调等方面采取强有力措施，能有效应对疫情带来的挑战。

南非金山大学国际关系学教授加斯·谢尔顿表示，在抗击疫情上，国际合作至关重要。期待通过这次峰会，G20成员达成共识，携手抗疫，提振国际社会信心，共同为全球公共卫生安全作出贡献。

“分享中国疫情防控经验，传递战胜疫情信心”

在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，中国疫情防控取得显著成效。国际人士期待习主席出席特别峰会，分享中国抗击疫情经验。

世卫组织东地中海区域办事处负责人艾哈迈德·曼达里表示，习近平主席出席G20峰会，“分享中国疫情防控经验，传递战胜疫情信心”，对于建立“人人有责、人人共享”的区域公共卫生事业体系很有帮助。

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心主任哈桑·贾韦德说：“中国疫情防控已经取得显著成效，我们期待习近平主席在峰会上分享中国经验，增强各国人民战胜疫情的信心。”

《菲律宾星报》专栏作家李天荣说，中国在抗击疫情中付出巨大努力，取得显著成效。中国的抗疫经验、防控政策以及诊疗方案可以为各国提供很好参考。

印度曼尼帕尔大学教授纳拉帕特表示，在国际社会抗击疫情的关键时刻，习近平主席出席此次峰会，体现了中国同国际社会携手抗击疫情的坚定决心、推动开展抗击疫情国际合作的大国担当。

“中国采取最果断有力、最严格、最全面的防控措施遏制了疫情发展，并用自己的努力为全世界争取了宝贵时间，也为其他国家战胜疫情带来了希望。”印尼国际战略研究中心中国研究中心主任维罗妮卡表示，面对疫情，携手合作是各国当前唯一的选择，在此背景下，习近平主席出席G20峰会具有重要意义。

俄罗斯宏观经济与财政政策独立研究中心经济专家组负责人叶夫谢伊·古尔维奇认为，中国疫情防控形势持续向好，中国企业复工复产，经济社会恢复发展将继续为国际社会合作应对疫情提供有力支撑。国际社会将更为关注中国在抗击疫情及减少疫情对经济消极影响方面的经验。

“世界深刻认识到中国提出的人类命运共同体理念的现实意义”

病毒没有国界，疫情不分种族。在应对这场全球公共卫生危机的过程中，构建人类命运共同体的迫切性和重要性更加凸显。人们期待，此次峰会推进国际社会团结协作应对疫情，维护人类共同家园。

美国《时代》杂志认为，在全球合作缺失的情况下，仇外、孤立主义和不信任情绪滋生，进而影响了国际合作，加剧疫情危机。“世界各国命运相联、休戚与共。面对疫情，抱团取暖、共克时艰是唯一正确选择。”缅甸《北方之星》杂志总编辑吴温丁说。

阿联酋通讯社执行社长穆罕默德·里希表示：“在抗击本国疫情的同时，中国始终本着公开、透明、负责的态度，及时向世卫组织和国际社会通报情况，分享信息，开展国际合作。在国内疫情防控形势发生积极向好变化后，中国迅速向意大利、伊朗、塞尔维亚等国派出专家团队，为全世界抗击疫情持续贡献力量，展现负责任大国担当。”

埃及前总理埃萨姆·谢拉夫表示，中国同其他国家携手抗疫，真诚开展国际合作和互助，共同维护全球公共卫生安全，彰显了人类命运共同体理念。

“面对疫情的迅速蔓延，世界深刻认识到中国提出的人类命运共同体理念的现实意义，因为世界各国亟须加强合作，抗疫情，稳经济，携手取得共同胜利。”美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩认为，构建人类命运共同体理念富有远见，在各国抗击疫情的当下，“为世界提供了新思维方式，传达了巨大的希望”。

“抗击疫情是国际社会目前面临的主要挑战和优先关切，国际社会需要更高层面、更大范围、更广阔领域的协调和合作。”在意大利国际事务研究院主席费尔迪南多·费罗奇看来，在这一特殊时刻，G20是可以肩负起这一使命的有效机制和平台，相信此次峰会将在推动国际社会共同抗疫中发挥重要作用。

（本报北京、开罗、东京、伊斯兰堡、曼谷、新德里、雅加达、柏林、堪培拉、华沙、罗马、首尔、约翰内斯堡3月25日电 记者杨迅、曲翔宇、刘慧、刘军国、丁雪真、赵益普、孙广勇、胡博峰、徐伟、花放、陈效卫、于洋、叶琦、韩硕、马菲、李滢嫣）

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 03 版）

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