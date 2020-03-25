外交部：愿为全球战“疫”贡献中国智慧

人民网北京3月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持例行记者会。记者会实录如下：

首先向大家通报一组数字：3月24日0-24时，中国境内新增治愈出院病例491例，截至3月24日24时，中国境内累计治愈出院病例73650例。

为帮助意大利应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向意大利派遣第三批抗疫医疗专家组。专家组由国家卫健委组建，由福建省卫健委选派，已于今天中午启程。

中央广播电视总台央视记者：中方今天发布了习近平主席将出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会的消息。中方对会议有何期待？将提出哪些倡议和主张？

耿爽：当前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发、扩散蔓延，危及各国人民生命安全和身体健康，严重冲击世界经济。国际社会普遍期待各方能够携手抗击疫情、稳定全球经济。二十国集团是全球危机应对和经济合作的重要平台，在应对2008年国际金融危机过程中发挥了重要作用。在此关键时刻，国际社会期待二十国集团再次发挥引领作用。此次特别峰会是二十国集团历史上首次举行领导人视频峰会，是各方讨论采取共同行动的重要契机。

这次峰会也是疫情暴发以来习近平主席出席的首场重大多边活动。在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，中国疫情防控取得显著成效，也正在积极支持各国抗疫斗争，受到国际社会普遍赞誉。中方期待此次特别峰会就加强团结、携手应对、稳定经济、凝聚共识、采取行动传递出积极信号。

中方愿同二十国集团成员一道，共同推动此次峰会取得积极务实成果。

中国新闻社记者：你提到过中国政府愿向外国在华商业采购医疗物资提供便利，可否介绍一下具体情况？

耿爽：新冠肺炎疫情发生以来，中方始终主张国际社会应当共同维护开放型世界经济，维护全球供应链和产业链稳定。当前，我们满足国内需求的同时，也在努力为各国在华商业采购医疗物资提供便利。我们没有采取任何外贸限制措施，一直支持鼓励企业有序扩大出口。

据我了解，目前，阿塞拜疆、波黑、巴西、文莱、捷克、吉布提、希腊、匈牙利、意大利、日本、卡塔尔、墨西哥、葡萄牙、俄罗斯、塞尔维亚、土耳其、英国等多个国家的采购方已经同中方企业签署了采购合同，主要包括检测试剂、口罩、防护服、护目镜等。

除向各国在华商业采购医疗物资提供便利外，中方也积极向世卫组织提供防护物资，用以支持其他国家抗击疫情。在世卫组织提出希在华采购医疗物资用于支持全球应对疫情后，中国企业已经迅速同世卫组织签署了第一批供货合同。

我相信，中国的工商界将会继续为国际社会提供更多的防疫物资，中国企业复产复工，经济社会恢复发展将继续为国际社会合作应对疫情提供有力支撑。我也相信，加强合作、减少壁垒、畅通贸易，符合国际社会共同利益。

俄新社记者：第一个问题，你刚才宣布中国将向意大利派遣第三批抗疫医疗专家组，专家组有多少人？第二个问题，昨天，国际奥委会与东京奥组委发布联合声明，称东京奥运会将改期到2020年后但不迟于2021年夏天，中方对此有何评论？

耿爽：关于你的第一个问题，我手头还没有具体数字，会后我了解一下再向你提供。

关于你的第二个问题，东京奥运会延期举办的决定，体现了国际奥委会、日本政府、东京奥组委对运动员、奥运会参与者和人类健康安全负责任的态度，也体现了国际奥委会对奥林匹克运动的承诺，我们对这一决定表示尊重。中方将继续支持日方举办东京奥运会。

凤凰卫视记者：美国国务卿蓬佩奥昨天接受采访时谈及，希将中国和其他美国以外医疗设备供应链转移回美国。特朗普在昨天的每日应对新冠肺炎疫情特别工作组简报会上也强调，不应依赖外国来获取自己的生存手段。有美国媒体报道，美国正在准备一项行政命令，来落实这些企业产业链的转移。中方对此有何评论？

耿爽：其实我最近一段时间回答过类似的问题，我今天可以再重申一下我们的立场。

全球化时代，各国利益深度交融，你中有我、我中有你。全球产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。美方一些人试图人为地切断全球产业链供应链，甚至鼓噪“脱钩”、“转移”。这违反时代潮流，违背经济规律，既不理智，也不现实。在疫情面前，这样的行为不但无法解决美国面临的问题，反而会损害美国企业和民众自身利益。

中国是公认的制造业大国，也是防疫和医疗物资生产和出口大国。随着当前中国国内疫情防控形势持续向好，经济社会秩序逐步恢复正常，我们正加紧推动复工复产，为促进全球产业链供应链的稳定运行提供保障和支撑。目前，中国企业正在加紧生产制造全球抗疫所急需的医疗物资。中方已经宣布向82个国家和世卫组织、非盟提供援助，并为有需要的国家在华进行商业采购提供便利，刚才我已经介绍了有关情况。中方这种负责任的行为得到了国际社会的普遍赞誉。

最后我想强调，面对疫情，没有一个国家可以独善其身，我们当前需要的是团结合作，而不是分裂脱钩。

北京青年报记者:近期，中方多次发布同有关国家举行疫情防控视频会议的消息。请问迄今中方总共举行了多少场这样的视频会议？下一步是否还将继续举行类似会议？

耿爽：自新冠肺炎疫情发生以来，中方上下一心、众志成城，采取最全面、最严格、最彻底的防控措施，做出艰苦卓绝努力，取得了积极成效，目前中国国内的疫情防控形势持续向好。中方的努力为全世界抗击疫情付出巨大牺牲，赢得宝贵时间，作出重要贡献。在这一过程中，我们也积累了宝贵的经验。

当前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发，持续蔓延扩散。中方秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明及对全球公共卫生安全和人民健康高度负责的精神，积极同有关国家和地区组织进行沟通协调合作，分享中方的宝贵经验。

据不完全统计，截至目前，中方已经先后同东北亚、南亚、中东欧、非洲、拉美和加勒比及南太等地区的100多个国家以及东盟、欧盟、非盟、上合组织、加共体等国际组织举行了近二十场专家视频会。最近一次是昨天，我们同拉美和加勒比地区中方全部建交国及尼加拉瓜等25国的200多名专家和官员举行了视频交流会。至此，中方组织的相关视频会议已经在地域上实现了全球覆盖。

在这些视频会议上，我们从新冠肺炎疫情的流行病学特征、防控策略、临床诊治、密接追踪等各个方面分享中方的经验作法，为外国同行提出建议。外方与会代表均对中方及时组织视频会议表示感谢，对会议成效给予好评，认为会议透明开放、信息量大、专业性强，中方专家知无不言，对指导当地做好防疫工作有着重要借鉴意义。

目前，中方仍在陆续收到来自许多国家要求召开视频会议的请求，中方有关部门正加紧统筹协调，将会竭尽全力予以安排。我们将继续通过视频会议这种形式同各方密切沟通、及时交流，帮助发展中国家加强能力建设，共同开展抗疫斗争，共同维护地区和全球公共卫生安全。

另外，除举办视频会议外，中方还发布了7版新冠肺炎诊疗方案、6版防控方案。这些方案是中国在两个多月抗疫斗争中所积累宝贵经验的集中体现，凝聚了数万名中国一线医疗专家和医护人员的智慧和心血。这些方案已经翻译成多国文字，我们愿毫无保留地同世卫组织和国际社会进行分享。

无论是举办视频会议，还是分享诊疗方案，都是中方为受疫情影响的国家提供的技术援助，为丰富国际抗疫斗争工具箱作出的贡献，也是中方为维护全球公共卫生安全提供的公共产品。

最后我想强调，大规模传染性疾病是人类共同面临的重大非传统安全威胁。病毒是我们的共同敌人，各国命运相连，只有团结一致，才能共克时艰。中方将始终秉持人类命运共同体理念，同各国守望相助、同舟共济，为国际社会抗击疫情积极贡献中国智慧、中国经验、中国处方，与各方携手战胜疫情。

彭博社记者：美国总统特朗普决定不再使用“中国病毒”这一说法，中方对此有何评论？

耿爽：中方已多次阐述在病毒来源问题上的立场，表明我们坚决反对污名化中国言论的态度。我们这一立场没有变化。

病毒不分国界、不分种族，全人类只有共同努力，才能战而胜之。当前新冠肺炎疫情在全球多点暴发、迅速蔓延。我们希望美方同中方和国际社会一道，共同应对疫情挑战，维护全球公共卫生安全。

法新社记者：澳大利亚外长佩恩表示，中方已对作家杨军从事间谍活动提出正式指控，澳方对此强烈反对。你能否证实？对此有何评论？

耿爽：澳大利亚籍人员杨军涉嫌从事危害中华人民共和国国家安全的犯罪活动，中方有关部门正在严格依法办案。在这一过程中，充分保障杨军的各项合法权利。鉴于当前疫情防控需要，为保障在押人员安全，有关部门暂不安排相关探视活动，待疫情稳定好转后会另行安排。有关意见中方的相关部门已与澳大利亚驻华使馆进行了充分沟通。

最后，我们敦促澳方尊重中国的司法主权，停止以任何方式干预中方依法办案。

路透社记者：本周二，美国国务卿蓬佩奥表示，中方仍然拒绝提供防控新冠肺炎疫情所需的信息。中方对此有何回应？

耿爽：最近的记者会上，我们已经多次对美方的无端指责作出回应。上周我也用时间线的方式，详细介绍了疫情发生以来中方向美方通报疫情信息，以及中美双方沟通的基本情况。

中方始终本着公开、透明、负责任的态度及时向世卫组织以及包括美国在内的有关国家和地区通报信息，保持沟通，开展合作，得到国际社会的充分肯定、高度评价和普遍赞誉。

我们敦促美方尊重客观事实，尊重国际公论，停止将疫情政治化，停止攻击抹黑中国，集中精力办好自己的事情，努力遏制疫情在美国国内的蔓延和扩散。

(责编：于洋、杨牧)