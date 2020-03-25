祖国是你们最坚强的后盾——驻蒙古国大使馆看望慰问留学生和志愿者教师

3月25日，中国驻蒙古国大使馆文化参赞陈霜代表使馆看望慰问在蒙留学生和志愿者教师。

人民网乌兰巴托3月25日电（记者 霍文）目前，随着在海外人员的陆续回国，蒙古国正在面临新冠肺炎输入性疫情的巨大压力。对此，蒙古国政府采取严格的管控措施，暂停所有国际客运航线和列车，严格限制国内人员流动，取消节假日、文体娱乐及展销展览等各类群体性活动的同时，大中小学和幼儿园全面停课，实施远程教学。

中国驻蒙古国大使馆一直挂念着在蒙留学生和志愿者教师们的健康安全和生活保障。25日，受柴文睿大使委托，使馆文化参赞陈霜前往国立大学、文化艺术大学和贺喜格完全中学等学校，看望和慰问在蒙古国学习的中国留学生及志愿者教师们，向他们发放装有防疫指南和防疫物品的“健康包”。

陈霜首先转达党中央、国务院和外交部对在蒙留学生和志愿者教师们的关怀和问候，以及柴文睿大使对大家的关心和慰问，并感谢在蒙留学生和志愿者教师们对祖国和当地抗疫工作的积极支持。

陈霜说，目前，在蒙古国虽然已出现输入性疫情，但是其风险总体处于可防可控范围之内，希望大家坚定信心，避免恐慌，理性科学防疫，确保自身安全，尽量减少长途旅行，减少走动，避免交叉感染风险，着眼长远，安排好学习和生活。同时积极配合蒙方各项防疫措施，履行社会责任，保持积极乐观、健康向上的生活态度，以实际行动展现中国精神的青春风采。阳光总在风雨后。在来势汹汹的疫情面前，祖国永远在你们身边，祖国是你们最坚强的后盾。使馆将以微信或电话等各种方式时刻与大家保持联系，对大家的需求第一时间给予回应，尽力为大家提供帮助。我们把每一位学子的安危冷暖系于心间，绝不落下任何一位学员。

留学生和志愿者教师们纷纷感谢党和政府对海外学子的殷切关怀，感谢使馆一直以来对他们的悉心帮助，并表示，在蒙古国输入性疫情形势较严峻的情况下，柴文睿大使专门派人看望大家并送来“健康包”，让他们感到十分温暖，心里更踏实、更放心。他们会把祖国和政府的慰问和叮嘱转达给身边的每一位学员，做好个人防护，合理安排学习和生活，同时，积极配合当地政府和学校的防疫举措，为战胜疫情贡献一份力量。

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