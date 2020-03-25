土耳其中资企业和华人华侨向土捐赠医用物资

人民网安卡拉3月25日电 （记者 王传宝）在土耳其的中资企业和华人华侨25日在中国驻土大使馆举行仪式，向土捐赠一批医用物资，以帮助土耳其抗击新冠肺炎疫情。

中国驻土耳其大使邓励在仪式上发表讲话时指出，中国和土耳其位于古丝绸之路的东西两端，友好交往历史久远。在习近平主席和埃尔多安总统的引领下，近年来双边关系稳步发展，经贸合作逐步深入，官方和民间交流互访频繁，战略合作关系不断向前发展。新冠疫情在中国发生以后，土耳其政府和社会各界纷纷向中方抗击疫情表示关心慰问并提供积极支持，我们对此表示感谢。疫情在土耳其发生后，我们也感同身受。疫情没有国界，人类是命运共同体，唯有团结协作才能战胜这一公共卫生安全挑战。中方将坚定支持土耳其抗击疫情的努力和举措，愿分享防控经验和诊疗方案，并提供力所能及的帮助和支持。

邓大使指出，土耳其卫生部科贾部长24日特别提到，来自中国的检测试剂盒和针对性药物已在土耳其投入使用。中土两国的医疗专家们还将于26日专门召开视频会议，共同交流如何应对新冠疫情。相信只要中土两国同国际社会共同努力，一定能够取得抗击疫情的最终胜利。也相信通过携手抗击疫情，两国友好互信将更加牢固，互利合作更加紧密。

据了解，土耳其中资企业总商会代表部分驻土中资企业和华人华侨共捐赠65200个口罩、10000个手术头套、5000件手术服，作为首批捐赠物资，帮助土抗击新冠肺炎疫情，用实际行动表明中国社会各界愿与土耳其守望相助、共克时艰。

据土卫生部公布的数据，截止至3月25日零时，土耳其新增确诊冠状肺炎病例343例，新增死亡7例，累计确诊1872例、死亡44例。

(责编：于洋、杨牧)