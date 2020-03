人民网讯 当地时间3月24日,美国总统特朗普表示,他决定停止将新冠病毒的名称与中国联系在一起的做法。

据美国有线电视新闻网(CNN)3月24日报道,特朗普在接受福克斯电视台(FOX)采访时表示,他决定不再使用“中国病毒”这一说法。“我决定我们不应该再用这一点大做文章了。(I decided we shouldn't make any more of a big deal out of it)”特朗普说道。

3月25日,外交部发言人耿爽主持例行记者会。有记者提问,美国总统特朗普决定不再使用“中国病毒”这一说法,中方对此有何评论?

耿爽表示,中方已多次阐述在病毒来源问题上的立场,表明我们坚决反对污名化中国言论的态度。我们这一立场没有变化。病毒不分国界、不分种族,全人类只有共同努力,才能战而胜之。当前新冠肺炎疫情在全球多点暴发、迅速蔓延。我们希望美方同中方和国际社会一道,共同应对疫情挑战,维护全球公共卫生安全。(燕勐 徐祥丽)

