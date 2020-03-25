疫情日趋严峻，俄总统普京将向全国发表讲话

人民网莫斯科3月25日电 （记者 张光政）俄罗斯总统新闻发言人佩斯科夫3月25日表示，俄罗斯总统普京将在几小时内向全体国民发表讲话，俄罗斯国家电视台将播出。

24日，普京主持召开了防控新冠病毒感染的肺炎疫情的工作会议。他还去位于新莫斯科（莫斯科扩建以后的新城区）的科穆纳尔卡，视察了专门收治新冠病毒感染者的医院。

该医院的首席医师向普京建言称，俄罗斯要准备好应对出现意大利那样的局面，但如果俄罗斯能够像中国、韩国等亚洲国家那样迅速使疫情下降，俄罗斯的医务人员会很高兴。

25日，俄罗斯副总理戈利科娃表示，在过去的一天里，全国新增确诊感染新冠病毒病例163例，新增病例来自55个地区。到目前为止，累计确诊658例，其中29例康复出院。这是俄罗斯出现新冠病毒疫情以来，确诊病例增幅最大的一次。

俄罗斯总理米舒斯京25日签署命令，从政府储备基金中为主管防疫工作的俄罗斯消费者权益保护和公益监督署划拨14亿卢布，用于研制防治和诊断新冠肺炎的相关药品和医疗器具。此前，米舒斯京已下令为俄国防部拨款88亿卢布，用于在一些地区为军队新建传染病医院。米舒斯京还曾于23日要求俄各地新建能够检测新冠肺炎的检验室。

俄罗斯政府日前建议各公司转入远程办公模式，但要求必须为员工配备相关设备，并且在疫情期间保持工资水平不变。俄罗斯各高校已让学生回家远程学习，中小学校3月23日至4月12日放假。俄政府还要求联邦反垄断局、数字发展、通讯与大众传媒部对各移动通信运营商的资费变化情况进行分析，以保障民众居家隔离和远程办公期间能够享受价格合理的通信服务。

莫斯科市市长索比亚宁23日呼吁老年人临时减少同他人的接触，要求年龄超过65岁的莫斯科居民、慢性病患者3月26日至4月13日居家或者到郊外别墅去躲避疫情。居家隔离期间，上述人士将获得4000卢布的生活补贴，其中2000卢布提前发放，另2000卢布事后发放，要看居家隔离者是否遵守了相关隔离规定。

虽然俄罗斯政府呼吁民众不要抢购食品，声称供应没有问题，但俄民众还是纷纷购买食品和日用品。最近一周，记者在莫斯科的一家超市发现，大米和荞麦已经被抢购一空，同一个货架上还剩下中式面条、粉条、土豆泥粉和意大利通心粉。

为防止继续出现输入型病例，从3月16日起，俄罗斯政府关闭了同所有邻国之间的边境口岸。18日起临时限制外国公民和无国籍人士入境。23日零时起，暂停俄罗斯和所有国家之间的国际航班，莫斯科和每个国家的首都之间保留一个航班。

俄罗斯政府已下令3月20日开始的10天之内临时禁止出口米粒状的粮食（大米、荞麦等）。俄罗斯政府近期将从海外接回有意愿回国的俄罗斯公民。俄外交部正提醒滞留海外的俄罗斯公民26日之前告知是否有意愿回国，过时不候。这是否是莫斯科等地即将封城的信号，有待进一步观察。种种迹象显示，随着疫情的蔓延，俄罗斯准备采取更为严格的防疫措施。

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