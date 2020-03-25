联合国：尽力确保在疫情下正常推进工作

新华社联合国3月24日电（记者王建刚）联合国秘书长发言人迪雅里克24日通过视频记者会表示，尽管面临日趋严峻的新冠肺炎疫情，但联合国仍在通过各种措施尽力确保重要工作顺利推进。

迪雅里克表示，截至美国东部时间24日12时，联合国各地机构已有51名工作人员感染新冠病毒。24日上午进入纽约联合国总部大楼办公的工作人员从往常的1.1万人锐减至130人，联合国秘书长古特雷斯也开始有部分时间进行远程办公。

迪雅里克通报了联合国机构为应对疫情所做具体工作及将要采取的措施。据介绍，联合国大会和安理会等部分联合国重要机构通过召开视频会议、改变议事方式等措施确保相关工作有序进行。美国东部时间25日上午，联合国将发布“新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划”，以应对因疫情而出现的重大人道主义危机。

迪雅里克介绍说，世界粮食计划署正在考虑动用粮食或现金储备，为重点国家的弱势人群提供至少三个月的粮食援助；联合国欧洲经济委员会正在启动一个项目，该项目将收集世界各地过境限制相关信息，旨在通过保持供应链的开放性来减少运输运营商的工作负担。

此外，就联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特提出的关于应重新评估对受疫情影响严重国家实施制裁措施的建议，迪雅里克表示，古特雷斯完全赞同这一建议。近日，古特雷斯一直与包括实施制裁的国家在内的会员国保持联系，同时呼吁国际社会对伊朗“提供便利和支持”。

(责编：崔越、燕勐)