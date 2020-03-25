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比尔·盖茨：美国错失避免新冠病毒暴发的机会

2020年03月25日16:36  来源：人民网-国际频道
 

人民网旧金山3月24日电（记者邓圩）“‘关闭’不可避免。”当地时间3月24日，微软联合创始人比尔·盖茨接受TED负责人克里斯·安德森（Chris Anderson）访谈时说，因为对新冠病毒大流行反应不够快，美国错过了避免各地强制关闭的最佳时间窗口。

截止当地时间3月24日11时，全美确诊冠状病毒患者达到55242例，死亡801例，死亡人数比今天上午增加200例左右。20天以前，全美确诊病例只有100个左右。

作为全球公共卫生领域的一位主要慈善家，盖茨在过去十年里为新型冠状病毒的出现埋下了伏笔。他2015年的TED演讲题为“下一次暴发?”被观看超过1600多万次。比尔和梅琳达·盖茨基金会已承诺提供高达1亿美元的资金，支持全球范围内抗击新冠病毒。

应对危机过于迟缓，各地本来可以不“关闭”

微软(Microsoft)联合创始人比尔·盖茨在访谈中表示，美国应对新冠病毒危机的行动过于迟缓，错过了可以避免各地强制“关闭”的机会。

据了解，目前美国多个州已经进入“关闭”状态。企业关闭、人们呆在家中，学校关闭、孩子回到家中，海滩、娱乐场所关闭、餐馆取消堂食，只有少数必要的生活设施还开放。州、市因为新冠病毒的加剧流行，对居民提出了越来越严格的“社交距离”要求。

比尔·盖茨说，每个人都应该回过头看看今年1月华盛顿州发现首例新冠病毒病例的时刻，“在这段时间里我们意识到了它的传播，我们现在应该做得更多。”

当全美各地的“关闭”接近和超过十天，社会停摆，经济受到的影响不可避免出现。关于挽救生命和挽救经济之间的争论开始浮现。

本周，美国总统特朗普也多次透露出希望缩短“关闭”时间，要在复活节恢复社会正常对想法；而以美国过敏传染病研究所所长安东尼·福西在内的医学专家非常干脆地对解除“关闭”投了反对票；被宣布为“重灾区“的纽约和加州，两位州长库莫和纽森明确表示不可能放松和提前结束“关闭”。

盖茨认为，除非我们决定接受这样一个事实，即超过一半的人口将会感染这种疾病，否则美国别无选择，只能承担停摆带来的巨大经济成本。

两全其美不可能，建议强制关闭6-10周

在访谈中根据中国的经验，盖茨建议，如果美国彻底关闭6到10个星期，就可以显著减缓冠状病毒在美国的传播。

虽然经济将受到影响，“如果严格执行隔离，隔离将很快显示出效果。”

他补充说:“这对经济来说是灾难性的，但你越早以一种艰难的方式去做，你就能越早解决它，回到正常状态。”

盖茨解释说，实际上没有中间地带。“很难对人们说，嘿，继续去餐馆，买新房子，无视角落里成堆的尸体……我不知道有哪个国家选择采取这种方式。” “但除非半数以上的人群被感染，否则群体免疫就毫无意义。”

盖茨说，尽管在我们的有生之年，经济从来没有发生过这样的事情。但是除了让死去的人们起死回生，无论是金钱还是经济的复苏，都是可逆的事情。“所以我们应该承受经济层面的痛苦，承受巨大的痛苦来让死亡层面的痛苦和疾病最小化。”

面对重新恢复城市的呼声，这位有影响力的企业家说，有人说我们可以两全其美，这是非常不负责任的。“我们需要的是一个极端的‘关闭’。如果一切顺利，才可以重新开始。”

优先测试工作 加快疫苗研发

盖茨说，在发展中国家，特别是在南半球，季节性很强。当你必须每天外出获取食物并赚取工资时，当你们住在贫民窟里，彼此非常接近时，保持距离的隔离变得非常困难。同样的困难也出现在美国低收入家庭。

因此，“无论如何我们都应该加快疫苗的研发，疫苗最终会到来。”“我们可以在2到3周内找出哪些抗病毒药有效，然后扩大规模。如果我们真的准备好了，我们可以在六个月内研制出疫苗。”

对于“关闭”给困难人群带来的艰难，盖茨建议大家即便“关闭”在家，也可以看看能否帮助那些被迫进入在线教育模式的孩子，组织捐赠为缺少食物的人们提供食品，美国有慈善的传统，社区相互帮助。政府也需要做一些事情。但是隔离带来的痛苦，带来的伤害，人们陷入其中，如何缓解痛苦，需要人们的创造性。

据介绍，周一，美国FDA更新了新冠病毒检测程序的指导方针，允许在家中使用“自拭子”方法提取样本，这样降低了医生和护士在检测过程中感染病毒的风险。

盖茨说目前测试能力依然不足， “测试工作必须组织起来，必须优先考虑。那是非常紧急的事情。”

 

(责编：贾文婷、杨牧)
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