国际观察：全球新冠疫情将加速世界秩序重构

自3月11日世界卫生组织宣布新冠疫情已具有大流行特征以来，疫情继续在全球范围加速扩散，蔓延190多个国家，已经从地区性问题变为全球性问题。

疫情严重影响世界经济与政治生态。国际人员交流与经贸往来严重受阻，世界经济衰退风险急剧上升，全球性系统性金融危机难以避免。

联合国秘书长古特雷斯近日不仅对全球经济可能空前衰退提出警告，而且还表示，“疫情让世界面临着一场前所未有的健康危机，同时也带来了一场经济危机和人道危机”。世人普遍感到疫情对公众生活轨迹的改变与影响。可以毫不夸张地说，疫情对当代人类社会的影响深远，有些甚至不可逆转，进而影响到人类历史轨迹的改变，有国际知名战略专家已认定抗疫将重塑全球秩序。

在突发的重大疫情面前，人类社会在勇敢接受挑战。中国 “一方有难，八方支援”的举国动员成功实践，体现出重大生死关头中国的体制优势。在世界范围内，不仅德国总理呼吁此次疫情是二战以来面临的最严重危机，法国总统宣布进入疫情战争状态，而且包括美国在内50多个国家领导人均宣布进入紧急状态，其中部分国家处于战时状态与战争状态。

此次疫情虽属和平年代的全球公共卫生危机，但在某种意义上呈现出了特殊条件下新型战争的某些特征。在全球范围重大疫情带来的突然冲击下，人类社会不得不经历着一场特殊的磨难历练，加之国际社会固有的矛盾冲突，使这场仍在发狂的疫情带来的不确定性更加突出。此次全球范围重大突发疫情也将加速世界秩序的重构。

《纽约时报》专栏作者、《世界是平的》作者弗里德曼近日指出，“这次新冠疫情有可能将是新的历史分期的起点”。此次疫情对世界带来的全局性影响，无论在广度还是深度，都远远超过2001年的“9·11”与2008年的金融海啸。大国合作对度过前两次国际危机至关重要，中国不仅积极支持和参与国际反恐合作，而且对纾解国际金融危机作出了宝贵的贡献。

而今，全球抗疫更需树立共同体意识，正如联合国秘书长古特雷斯所指出的，“疫情带来的危机其规模和复杂性是国家层面的措施所无法应对的，世界必须果断采取协调一致的创新行动”。遗憾的是，尽管世界各大主要力量均视抗疫为一场严峻的大考，但是有的大国却没有像中国那样勇于担当和积极参与国际合作。

对美国来讲，不仅浪费了中方用巨大牺牲为全世界赢得的宝贵时间，而且错过了与国际社会协作抗疫的难得历史机遇。前美国负责亚太事务得助理国务卿坎贝尔和耶鲁大学高级研究员多西近日在《外交事务》上刊文指出，“美国作为超级大国70年靠的不仅仅是财富和实力，更靠其特有的三大法宝：国内有效治理、提供全球公共产品和引领世界应对危机的意愿与能力。在此次疫情冲击下，美正在经历对其优势的再次大考，其成绩显然是不及格”。如果从更宽广的视野来看的话，美国政府在国际抗疫之战中的表现不仅令世人失望，而且被斥为更为有害的“政治病毒”。

对欧洲来讲，疫情对北大西洋联盟和欧盟都有一定程度的冲击。形成于2001年的“欧洲民事保障机制”，其本意是为了加强成员国与另外6个参与国在民事保护领域的合作，以改善各国对灾害的预防、准备和反应。尽管之前该机制曾有过330次发挥作用的辉煌合作历史，但当疫情最严重的意大利要求启动该机制时，该机制似乎陷于停顿失灵状态。不仅欧盟之间互有抱怨，美欧协调运作机制也受到挑战，美国对欧洲抗疫采取的一系列落井下石态度，让合作抗疫成为一种奢望。

对中国来讲，经过艰苦努力，中国国内疫情防控形势发生积极向好变化。现在，历史给多灾多难顽强不屈的中国提供了一个机遇，中国特色的战“疫“外交异常活跃，中国正在向世界分享抗疫经验，向一些国家提供医疗救援物质，并维护世卫组织与联合国的权威。中国进一步向世界展现“中国模式”的魅力，“负责任世界大国”形象进一步得以强化，中国倡导的“人类命运共同体”意识得到进一步明确印证。（作者是人民日报社驻外记者、国际问题学者）

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