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意大利实施更多举措应对新冠肺炎疫情

2020年03月25日13:28  来源：新华网
 

新华社罗马3月24日电（记者陈占杰）意大利新冠肺炎确诊人数和病亡人数24日继续攀升，意政府当天进一步加强了全国“封城”措施的执行力度，也动员更多力量抵御病毒。

意总理孔特24日说，内阁已通过一项新法令，对违反政府“封城”令者处以400欧元至3000欧元罚款。新法令还授权各大区主席必要时有权在本区实施更严格管控措施。孔特说，“封城”措施将实施到4月3日。

根据目前实施的“封城”令，除外出购买食物、去药店、遛狗、上下班（仅限于医疗、食品等关键行业）外，不允许居民离家，也不允许跨城镇旅行。

当天早些时候，意大利投资促进署首席执行官、新冠肺炎疫情应急委员会特别专员阿尔库里说，意大利一些时装公司已同意转产口罩，每月生产可达5000万个，这将能满足月均9000万个口罩用量的一半以上。阿尔库里说，投资促进署将拨款5000万欧元，进一步鼓励企业转产口罩。

阿尔库里说，疫情暴发以来，在各有关方面努力下，全国重症监护病床数已从5343个增至8370个；呼吸科及传染科病床数从6625个增加到了26169个，增长了3倍。

意大利总统马塔雷拉24日呼吁意大利人像二战结束后重建国家那样来抵御病毒。马塔雷拉在当天举行的一个纪念纳粹大屠杀死难者的仪式上说：“在那些独裁和战争的可怕日子之后，意大利人民团结一心，实现了国家在道德、文明、经济和社会方面的重建。今天，在这样一个困难时刻，我们要表现出同样的团结精神。”

根据意大利官方宣布，截至24日意大利累计新冠肺炎确诊病例升至69176例，累计死亡病例6820例，治愈病例8326例。累计新冠肺炎病亡数比上一日增加743例，累计确诊病例和治愈病例分别比上一日增加5249例和894例。

(责编：崔越、燕勐)
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