古特雷斯呼吁G20领导人合力抗击新冠疫情

新华社联合国3月24日电（记者尚绪谦）联合国秘书长发言人办公室24日公布了联合国秘书长古特雷斯23日致二十国集团（G20）领导人的信件内容。古特雷斯在信中呼吁G20领导人合力抗击新冠肺炎疫情，并为此出台大规模经济刺激计划。

二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会将于26日以视频方式举行。古特雷斯的发言人迪雅里克24日说，古特雷斯将参会。

古特雷斯在致G20领导人的信中说，欢迎G20领导人即将举行的远程视频峰会，希望他们采取强有力的措施抑制新冠疫情，并借此机会推动可持续和包容性发展。

古特雷斯在信中表示，新冠疫情要求G20领导人作出前所未有的反应，制定“战时计划”。首要任务是在世界卫生组织指导下制定新冠疫情应对机制，协调行动，以阻断疫情发展，促进科学合作，寻找疫苗和诊疗方法，统筹医疗和防护物资的供应。

古特雷斯呼吁G20领导人紧急发起一个总额达数万亿美元的刺激计划，把疫情所造成的经济社会冲击降低到最低限度。他说，到今年年底，新冠疫情造成的损失将以万亿美元计。G20必须作出相应反应，向经济体注入大量资源。当前局势前所未有，常规的经济规则和经济政策工具不再适用。与2008年金融危机不同，此次危机不仅需要保障金融机构的流动性，还应该关注家庭、低收入者、中小企业等的需求。

古特雷斯还呼吁G20领导人致力于实现2030年可持续发展目标，落实应对气候变化威胁的《巴黎协定》。

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