欧盟拟启动阿尔巴尼亚和北马其顿的入盟谈判

新华社布鲁塞尔3月24日电（记者于跃 王子辰）欧盟成员国24日在欧洲事务部长视频会议上达成一致，拟启动阿尔巴尼亚和北马其顿的入盟谈判。

欧盟委员会负责睦邻扩大事务的委员欧利维尔·沃尔海伊随后在社交媒体推特上表示，“非常高兴欧盟成员国今天初步同意阿尔巴尼亚和北马其顿的入盟谈判。我对此表示衷心祝贺。这也是欧盟向西巴尔干国家发出的明确而又积极的信号”。

阿尔巴尼亚和北马其顿分别于2014年和2005年成为欧盟候选国。在去年10月举行的欧盟峰会上，因法国等国反对，欧盟成员国未能就启动阿尔巴尼亚和北马其顿入盟谈判达成一致。

欧盟委员会于今年2月初公布改革加入欧盟程序的建议，通过增加谈判可逆性等条款进一步约束候选国，以期消除法国对北马其顿和阿尔巴尼亚开启入盟谈判的阻力。法国对欧盟改革建议态度积极，法国总统马克龙表示将基于欧盟委员会的评判同意启动入盟谈判。欧盟委员会于3月表示北马其顿和阿尔巴尼亚已做好入盟谈判准备，对其努力达到欧盟相关要求方面给予正面评价。

在正式启动入盟谈判之前，欧盟内部还需要经过一些程序。入盟谈判的过程一般长达多年。

当天，阿尔巴尼亚和北马其顿领导人对欧盟决定启动与两国进行加入欧盟的谈判表示欢迎。

西巴尔干国家包括塞尔维亚、克罗地亚、阿尔巴尼亚、北马其顿、波黑、黑山等国家。其中克罗地亚2013年加入欧盟，其他西巴尔干国家虽不同程度地开启加入欧盟的进程，但进展缓慢。（参与记者：章亚东）

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