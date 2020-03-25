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中国留英学生戴口罩遭殴打 中国驻英使馆交涉

2020年03月25日13:25  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据中国驻英国大使馆官网24日消息，2020年3月17日，4名南安普顿大学中国留学生佩戴口罩外出购餐，在学校公寓附近遭遇当地青少年挑衅辱骂，双方发生肢体冲突，1名中国留学生被殴打。我留学生及时报警，当地警方以涉嫌斗殴逮捕两名肇事者。遇袭学生伤势不重，生活未受影响。当地媒体报道了此事件。

中国驻英国大使馆获悉后，即向相关同学核实情况、表示慰问，并即向南安普顿市政府、警方和南安普顿大学提出交涉，要求其依法保护我留学生的安全与合法权益，惩办肇事者。南市政府和警方表示，任何出于无知、偏见和仇恨的犯罪都是不可接受的。南大表示，反对任何形式的歧视，将强化相关举措，确保包括中国留学生在内所有在英外国学生的安全。

随着新冠肺炎疫情加快蔓延，特别是个别国家政要、媒体借疫情对中国进行污名化以来，在美英等国发生多起歧视、挑衅甚至人身攻击中国和亚裔群体事件，性质严重，影响恶劣。此次中国留学生出于防疫需要佩戴口罩出行，却被无故殴打，令人愤慨。肇事者行为违反《消除一切形式种族歧视国际公约》、违反英国关于禁止种族歧视和仇恨犯罪的法律。中国驻英国使馆坚决反对，并予以强烈谴责。我们要求英国政府、警方依照其履约国际义务和本国法律，切实保障在英中国公民的安全与合法权益。

希望在英中国公民遵守英国政府防疫规定和要求，减少非必要外出。外出时，做好防护，确保安全。如遇恶意挑衅，保持冷静，妥善应对，及时报警并拨打我馆领保电话。中国驻英国使领馆将继续在职责范围内提供领事服务与协助。希望大家守望相助，共克时艰。

英国报警、急救电话：999

中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991

中国驻英国大使馆电话：+44-20-74368294

中国驻曼彻斯特总领馆电话：+44-161-2248986

中国驻爱丁堡总领馆电话：+44-131-3374449

中国驻贝尔法斯特总领馆电话：+44-7895306461

(责编：贾文婷、燕勐)
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