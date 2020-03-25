中国向意大利派出第三批抗疫医疗专家组

新华社福州3月25日电（记者陈弘毅、章博宁）由14名中国专家组成的中国第三批赴意大利抗疫医疗专家组于3月25日上午乘坐包机从福建省福州市出发。预计经过十余个小时飞行后，专家组将到达意大利米兰，随即将奔赴意大利新冠肺炎疫情防控一线，为当地疫情防控工作再添中国力量。

3月25日，中国第三批赴意大利抗疫医疗专家组出征前合影。新华社记者 魏培全 摄

参与本次医疗援助的专家分别来自福建省立医院、福建省疾病预防控制中心和福州肺科医院以及福建省卫生健康委等单位，专业领域涵盖心血管内科、呼吸内科、感染性疾病、流行病学、院感、呼吸与危重症医学、传染性疾病控制、中医、护理等。福建省立医院郭延松主任医师担任专家组组长。

3月25日，中国第三批赴意大利抗疫医疗专家组成员在出征前相互交流。新华社记者 魏培全 摄

专家组还随行携带了一批当地急需的医疗救治物资，包括呼吸机30台、监护仪20套、防护服3000套、N95口罩2万个、医用口罩30万个、隔离面罩3000个、中成药等。

3月25日，医疗救治物资被装运上东航包机。专家组随行携带了一批当地急需的医疗救治物资，包括呼吸机30台、监护仪20套、防护服3000套、N95口罩2万个、医用口罩30万个、隔离面罩3000个、中成药等。新华社记者 魏培全 摄

据了解，中国第三批赴意大利抗疫医疗专家组的主要任务是与当地医院和专家开展经验交流、介绍中国抗疫经验，结合意方实际情况，提供防控和诊疗建议；对在意中资机构、华人华侨、留学生进行疫情防控科普教育、防控宣传和提供必要的防护物品、中医中药，并视当地法律法规和具体情况，开展医疗卫生指导和帮助。

今年3月以来，中国已先后派出两批医疗专家组共计22人，携20余吨医疗物资赴意大利开展疫情防控工作。

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