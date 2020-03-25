新华社北京3月25日电 财经观察：逆势“强美元”或将加剧金融市场风险

新华社记者欧阳为

自新冠肺炎疫情引发全球金融市场动荡以来，股票、原油市场均遭重创，甚至传统避险资产黄金价格也出现下跌。在全球多数资产遭遇“无差别抛售”狂潮之际，唯独美元近期在美联储连续降息、出台一系列量化宽松政策之际逆势走强。市场担忧，美元持续走强或将加剧全球金融市场动荡。

多重因素推升美元汇率

美联储自3月初开始采取大幅降息、量化宽松等措施向市场注入流动性，以应对疫情冲击。但美元汇率却不降反升：3月18日，衡量美元对六种主要货币汇率的美元指数突破100整数关口，不久又攻下101，站上3年来高点。19日，美元指数继续上扬，站到102之上。

分析人士认为，近日金融市场巨震造成去杠杆加速、投资者极度避险情绪引发美元需求大增是近期美元走强的主因。

2008年国际金融危机后，美国货币政策持续宽松，在成就美股11年牛市的同时，也显著推高了市场的杠杆率。近日美股连续出现暴跌行情，本月已多次触发熔断机制，引发市场恐慌。为避免保证金不足导致的爆仓风险，及应对基金投资者大量赎回，机构投资者通过抛售资产换取美元来追加保证金或支付给基金投资者。此举引发美元需求快速增加，从而推动美元汇率上涨。从近期美元指数走势不难看出，美元指数正是从3月9日美股触发熔断机制后开始进入上升通道。

此外，市场对世界经济陷入衰退的担忧加剧，极度避险情绪叠加通缩预期上升，导致“现金为王”成为投资者主流心态。最具流动性的通货美元成为最有吸引力的避险资产，黄金、美国国债等流动性相对弱的传统避险资产反遭抛售。

美国布利克利咨询集团首席投资官彼得·布克瓦尔对《华尔街日报》表示，抛售美国国债意味着市场心态已经崩溃。“既然他们都开始避开美国国债，那就表示，真的没有什么是安全的了，除了现金。”

美银证券近日针对全球基金经理的一份调查结果显示，截至3月16日，全球基金经理平均现金持有比例由2月的4.1%上升至5.1%，接近2008年金融危机期间5.5%的水平。

同时，欧元、英镑等主要货币贬值产生的“跷跷板效应”也推动美元指数升高。美元指数用来衡量美元对欧元、英镑、加元、日元、瑞典克朗、瑞士法郎等主要货币的汇率水平。其中，欧元权重最大，超过50%。欧洲当前成为疫情“震中”，经济受到显著冲击，导致市场看空并抛售欧元、英镑等欧洲地区货币。随着欧元等货币贬值，美元指数相应上涨。

强美元或将加剧金融风险

分析人士认为，美元持续走强可能进一步引发连锁负面反应，继股市、油市之后，市场担忧外汇市场将成为新的风暴中心。

3月19日，新西兰元对美元汇率一度跌破1比0.55关口，创2009年3月以来新低；澳元对美元一度跌至1比0.5511，创2002年10月以来新低；英镑对美元一度跌破1比1.15，创1985年3月以来新低。新兴市场货币方面，俄罗斯卢布、印度卢比、南非兰特、墨西哥比索纷纷刷新纪录低点。瑞士法郎、日元也跌至几周来低点。非美货币遭遇系统性“打击”。

历史经验表明，强势美元周期在多数情况下会加大全球经济和金融市场风险。美元升值一方面让以美元计价的大宗商品价格波动加剧，另一方面也会让新兴市场经济体偿还美元债务的成本变高，债务压力增大，特别是那些外债高企、经济结构单一、外储短缺和通胀水平高的经济体。

在美元升值和疫情蔓延的双重打击下，很多新兴市场和低收入国家面临严峻挑战，其国内经济活动将受到严重冲击。

美联储放水能否遏制美元涨势

近期美联储连续大幅降息至零利率，并出台了一系列量化宽松政策，总规模甚至超过金融危机时期，但缘何美元汇率仍然维持强势？

专家指出，美联储采取的降息、回购、量化宽松等措施主要针对公开市场一级交易商、银行业金融机构等。事实上目前银行并不缺流动性，但在疫情造成经济疲软、企业信用风险攀升的背景下，银行不愿意承担风险去放贷，因为赚取的利差可能远远不够覆盖企业坏账或对手方违约的损失。

有分析认为，美元流动性紧张反映了流动性错配的问题。目前，美元需求方主要是股票市场和非金融企业，但美元供给却集中在一级交易商、商业银行和金融企业，加上美国现有法律的限制，股票市场并不能从银行等机构获得充足的资金，这就造成了美国银行间市场流动性充裕但股票市场流动性不足的现象。

为支撑美国经济应对新冠肺炎疫情冲击，支持市场平稳运行，美联储日前又推出“无上限”量化宽松政策。受此影响，美元指数涨势暂时受挫。不过，如果疫情继续恶化，金融市场继续动荡，美联储罕见的“大放水”能否从根本上解决市场美元流动性紧张从而遏制美元涨势仍有待观察。

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