新华社伦敦3月24日电 财经随笔：疫情期间英国房东遭遇“斯密难题”

新华社记者桂涛

如果“现代经济学之父”亚当·斯密还活着，不知他是否支持现在给英国的租客们减房租？将市场原则与道德对立起来的“斯密难题”迎来新冠肺炎疫情期间的更新版。

斯密一生只发表过两部著作——《国富论》与《道德情操论》，前者更强调市场作为“看不见的手”引导推进人的利己心；后者则从人的利他心出发揭示人类社会赖以和谐发展的基础。西方经济学家约瑟夫·熊彼特将这对冲突总结为“斯密难题”。

疫情时期的一个“斯密难题”是：租客的收入因疫情减少，房东此时是否应该为他们减免房租？

国际金融危机以来，中产阶级收入增长陷入停滞，房价却不断攀升，这让英国年轻人越来越难买房，从而导致租房率居高不下。

在伦敦、曼彻斯特等大城市工作的绝大多数年轻人都租房。在伦敦，地理位置稍好、交通相对便利的一居室周租金为三四百英镑（1英镑约合1.1美元），大学、地铁口附近的房子更贵。记者认识的几个英国年轻人，工资收入的一半以上都用来交房租。

如今疫情来袭，英国政府承诺支付企业雇员的部分工资，并允许他们缓缴税款，但包括自由职业者、“爱彼迎”等网约短租房房东在内的人群收入还是受到冲击。一些年轻人没了工资收入，房租压力可想而知。减免房租的讨论开始了。

一些银行已经行动起来，为每月还贷款的“房奴”们减压，有条件地推迟还款，这样的政策也可以惠及租客。英国的房东协会则呼吁尽量不要向租客催租，应该允许那些没有恶意欠款记录的房客在这段特殊时间里推迟还款。政府最近也下令，禁止房东在未来三个月内驱逐无法交纳房租的租户。

英国的社会保险和商业保险也在发挥作用。一些因为疫情失去工作的租客可以申请救济金，买了相应险种的房东也可以在房客无力支付房租的情况下获得赔偿。

现实要比理论复杂。对有的房东而言，房租是他们唯一的收入来源，如果为租客们免除几个月的房租，房东或将被迫卖房求生存。还有房东认为，自己平时节衣缩食，不敢度假，好不容易买了房可以出租贴补家用，凭什么租客们平时“月光”享受生活，现在又可以享受租金减免？

也有租客说，疫情导致英国央行降息，那些“以租养房”的房东们每月房贷少还不少，已经从中受益，他们应该通过减免房租把政府政策带来的好处转让给租客。

不过记者采访的大部分房东与租客都表示愿意彼此协商，共渡难关。

伦敦“快乐小羊”火锅店大英博物馆店店长王长松说，疫情影响下，火锅店暂停营业，目前正与房东探讨如何处理疫情期间的租金问题。

在伦敦二区拥有房产的关思容说，英国抵押贷款机构为受疫情影响的个人提供3个月的“抵押贷款假期”，让按揭买房的房东们缓缴贷款。消息一出，就有房客发来信息，询问可否缓缴房租。关思容说，自己每月收租金2800英镑，其中1500英镑要用来还银行贷款，考虑到现在的疫情，会让租客缓缴房租。

就像伦敦城市大学一名呼吁为租客免除三个月租金的教授所说，毕竟房东们今后仍然需要这些租客，不能杀鸡取卵。

看来，“斯密难题”还需房东与房客友好协商，找出互利互惠的解决办法。

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