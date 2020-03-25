尼日利亚华商产能协进会：客观理性看待疫情进展，不信谣不传谣

人民网阿布贾24日电（记者姜宣）24日，尼日利亚华商产能协进会在尼首都阿布贾向在尼华商企业发出倡议书，倡议各单位在切实落实内部抗疫防控举措的同时，积极履行企业社会责任，捐款捐物帮助尼日利亚人民打赢抗疫阻击战。

倡议书说，中国疫情防控形势持续向好,生产生活秩序加快恢复,这给仍处于抗疫攻坚阶段的其他国家传递了必胜信心。尼社会各界一致认为中国的疫情防控举措有力有效，值得借鉴，尼政府并相继出台了关闭国际机场、禁止聚集活动等系列防控措施。疫情就是命令，防疫就是责任。在中国驻尼使馆的指导下，华商产能协进会一直密切关注各成员单位安全动向，督促企业抓好内部防控，确保企业能在第一时间掌握最新资料，能在第一时间得到最快支援。截至目前未有任何会员单位出现感染情况，各企业保持稳定有序经营。在尼侨胞应客观理性看待疫情进展，不信谣、不传谣，积极配合尼政府防控举措。

倡议书说，中尼关系正处于历史最好时期。如果说中国是我们生长的源头，那尼日利亚就是我们的第二个故乡。疫情暴发之初，尼总统布哈里曾表示：面对疫情，尼日利亚政府和人民同中国政府和人民坚定地站在一起。而今，国内疫情形势渐稳，尼日利亚人民面临着和我们当时同样的处境，我们应当及时出手相助。危难当前，生命重于泰山；疫情肆虐，驰援不分国别。希望各家华商企业、在尼同胞与我们站在一起，积极捐款捐物，帮助尼日利亚人民打赢这场抗疫阻击战！

尼日利亚华商产能协进会系2019年由当地华商企业发起成立的尼中北部地区首个华侨社团，现有成员单位21家，旨在团结和服务在尼中资民营企业，推进中尼产能合作。

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