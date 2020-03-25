《纽约时报》：请称其为“冠状病毒”

纽约时报网站截图。

人民网讯 《纽约时报》日前发表评论文章《请称其为“冠状病毒”—— 疾病和偏见早已并存，我们可以在2020年做得更好》。文章指出，在一个充满恐惧和危险的时期，需要团结、人道、牺牲和希望，而不是歇斯底里或仇恨。不幸的是，特朗普总统、其内阁中某些成员以及一些保守的政治家选择故意使用“武汉病毒”或“中国病毒”来煽动这种偏见。文章呼吁，疾病侵扰到我们生活的方方面面，所有美国人都应尽一切努力保持团结和同情心。

文章摘编如下：

我们之前已经经历了很多次了。在14世纪，黑死病引发了针对犹太人、加泰罗尼亚人、宗教领袖以及乞丐的大规模暴力；当梅毒在15世纪蔓延时，它又被称为那不勒斯、法国、波兰和德国疾病。1899年，疫病袭击火奴鲁鲁时，官员们烧毁了夏威夷唐人街。到了我们这个时代，像埃博拉（Ebola）、非典（SARS）和兹卡病毒（Zika）这样的传染病更是加剧了对特定地区或人群的敌意。

到了2020年，亚洲人由于被称为是“中国流感”、“武汉冠状病毒”或是“外国病毒”的来源而在美国和世界各地遭到抨击。再一次，一种神秘的、传播迅速的、有时是致命的疾病正加剧种族主义和仇恨。

随着新冠状病毒从中国武汉的扩散，古老的反亚洲偏见也随之蔓延。并非只有美国存在排外的状况。日本共同社也报道了在新冠状病毒袭击过的地方发生的类似反亚洲偏见事件。

尽管与曾经去过高感染率地区的人保持距离有医学道理，但让中国人（或其他任何人）对这种传染病负责任，或者断定他们更有可能是其携带者，都是愚蠢和恶意的。

在一个充满恐惧和危险的时期，需要团结、人道、牺牲和希望，而不是歇斯底里或仇恨。这应该是世界政治、社会、宗教和公司领导人争分夺秒地寻找应对致命病毒方法时发出的信息。许多领导人就是这样做的。

而不幸的是，特朗普总统、其内阁中某些成员以及一些保守的政治家选择故意使用“武汉病毒”或“中国病毒”来煽动这种偏见。过去几个月曾使用“冠状病毒”说法的特朗普先生上周开始坚持使用“中国病毒”的表述。他周一在推特上表达了对亚裔美国人社区的支持，但他的许多在线支持者已经接受了他之前的表述。

在将病毒与中国联系起来的同时，特朗普总统还采纳了国务卿蓬佩奥的观点，称武汉或中国的状况是对中国发布虚假信息以及延迟让世界知道疫情暴发的报应，有可能要求中国为此负责。

世界卫生组织敦促不要在场所、人或动物后命名新的传染病，这会造成仇外心理和偏见，而改为使用诸如“冠状病毒”（coronavirus）之类的通用描述性术语。世卫组织表示，诸如中东呼吸综合症、西班牙流感、猪流感或猴痘之类的名称可能会造成严重后果，如强烈排斥特定地区的人员，以及不必要地宰杀动物。

由新冠状病毒传播导致的反亚洲仇恨的蔓延不仅是政治的产物，还伴随着致命病毒暴发而产生的深深恐惧。疾病侵扰到我们生活的方方面面，所有美国人都应尽一切努力保持团结和同情心。（燕勐）

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