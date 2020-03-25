美国2万亿刺激计划“堵”在国会

美国政府提议的2万亿美元经济救助计划23日连续第二天未能通过国会参议院程序性表决，立法进程陷入停滞。不过，财政部长史蒂文·姆努钦和民主党高层人士当晚对计划最终获批表达乐观。

随着新冠肺炎疫情持续蔓延，美国各界都急切盼望“救市”计划尽快出台，以抵御经济陷入衰退风险。但国会民主党人希望经济救助更多向州政府和医疗机构倾斜，并给大型企业获得救济设置条件。

【“接近”达成一致】

姆努钦是白宫负责抗疫立法的协调人，已带领谈判团队在国会连续磋商4天。

他当天屡次进出参议院领导人办公室，晚上离开民主党籍少数党领袖查克·舒默的办公室时告诉媒体记者，府院谈判代表已“非常接近”达成一致，“将努力今晚结束谈判”。

舒默也对府院达成一致表达乐观。当地时间晚9点，他说，“讨论非常好”，将继续与多方磋商。参议院民主党二号人物迪克·德宾也说：“深呼吸，我们会批准救助计划方案的。”

路透社报道，救助计划23日早些时候在参议院接受表决时，连续第二天未能迈过60票的通过“门槛”。表决结果为49票赞成、46票反对。

共和党人先前以53票对47票的优势掌控参议院，本就无法单独推动立法，再加上一些参议员因新冠病毒检测呈阳性或与确诊病患密切接触而自我隔离，投票人数愈显不足。救助计划若想通过，势必需要两党协商一致。

【不给“行贿基金”】

美联社报道，参议院共和党籍多数党领袖米奇·麦康奈尔23日早些时候启动表决程序时，因救助计划难获批准而异常愤怒，说眼下是“国家紧急状态”，“是时候通过这份历史性的救助计划了”。

参议院上周末“加班”磋商，但未能就计划具体内容达成一致。总统唐纳德·特朗普23日召开白宫例行发布会时也向民主党人“喊话”：“现在不是追求政治目的的时候。”

不过，在民主党人看来，白宫主笔的救助计划偏向大型企业，本应为随时可能失业的员工和奋战在抗疫一线的医护人员提供更多帮助。舒默尤其对民主党人称为“行贿基金”的5000亿美元大型企业救济感到不满，认为应加诸条件，限制企业回购股份、给高层管理人员涨薪或裁员。

姆努钦说，医院有望获得1100亿美元拨款以应对新冠肺炎病患，但民主党人希望拨款能向一线医疗机构和员工作更多倾斜。国会众议院民主党籍议长南希·佩洛西先前公布另一份2.5万亿美元刺激计划，明确应向请求援助的各州政府拨款2000亿美元。

按照美联社的说法，正在酝酿的经济救助计划规模比2008年的银行救助计划、2009年的经济刺激计划相加还要庞大。眼下，美国登记失业人口正在飙升，金融市场也急切盼望美国政府有能力缓解疫情对经济冲击的信号，因而采取行动的紧迫性正在上升。（海洋）（新华社专特稿）

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