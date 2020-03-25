韩国现不考虑“9月新学期制”

韩国总统文在寅23日在青瓦台听取副总理兼教育部长官俞银惠工作报告。就外界有关考虑“9月新学期制”的声音，文在寅认为，当下讨论这一议题“不合时宜”。

青瓦台副发言人尹载宽说，文在寅听取俞银惠汇报开学延期情况后作上述表述。

文在寅要求，相关部门充分协商并制定校内口罩使用标准，避免出现问题；并在正式开学前后研判各种可能情况，全力做好准备。

韩联社报道，这是文在寅首次正式就“9月新学期制”表态。分析人士解读，文在寅可能担心“9月新学期制”的讨论持续时间过长导致教育一线出现混乱，借由23日表态明确现阶段的重心仍在于尽早让学校复课。

韩国实行3月春季新学期制度，与不少国家和地区的9月新学期制度不同。2020年新学期原定3月2日开始，受新冠肺炎疫情影响，韩国教育部三度宣布推迟开学，将全国中小学开学时间推迟至4月6日。

庆尚南道知事金庆洙21日在社交媒体“脸书”发文，认为有必要借此次推迟开学讨论实行9月新学期制度的可能性。

俞银惠23日向文在寅汇报关联延期开学的儿童看护和在线教育运作。就4月6日能否如期开学，俞银惠说，教育部将综合考虑多方面因素，包括地区确诊人数和每日新增确诊人数、学校控制病毒传播能力、公众意见和隔离物资供应。教育部将与卫生和负责隔离的机构磋商，做出最终决定。

国务总理丁世均21日说，今后15天是决定韩国能否取得抗疫胜利的“关键”时期。

韩国中央灾难安全对策本部22日宣布施行《公务员服务管理特别指南》，要求政府机构人员加强远程办公，灵活制定工作时间及错峰用餐，避免拥挤封闭的办公环境，减少下班后的外出。有发烧、呼吸道感染症状者一律居家休息。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)