新冠病例恐激增 美加州需增五万病床

美国加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆23日告诉媒体记者，计算机建模预测新冠肺炎病例数飙升，加州可能需要增加五万张病床。

纽瑟姆在一场新闻发布会上说，加州医疗系统作应急调整后可提供最多三万张病床，如果疫情如预测那样加重，病床缺口达两万张。按照纽瑟姆的说法，政府正在选取会展场馆、游乐场以及酒店等场地，用于改造后接收新冠肺炎病患。

美国国防部一名发言人说，一艘海军医院船23日驶离圣迭戈，预计大约一周内在洛杉矶靠岸，将提供1000张病床。国防部说，医院船将接纳没有感染新冠病毒的病人，以缓解医院压力。

加州人口位居全美各州之首，是新冠肺炎疫情重灾区。

纽瑟姆说，加州已开始加快新冠病毒检测，确诊病例数预计将“大幅增加”。州政府寻求从公开市场渠道购买大约2亿套防护装备，提供给救治新冠肺炎病患的医护人员。

由加州电动汽车企业特斯拉公司生产的大约1000台呼吸机已运抵洛杉矶。纽瑟姆说，特斯拉创始人埃隆·马斯克正与医院协会合作派发呼吸机。

按照路透社的说法，美国各地不少州长和市长越来越渴求联邦政府出手援助。美国军方先前宣布，准备在疫情最严重的两大城市纽约和西雅图建野战医院，缓解医疗系统压力。

纽瑟姆说，已下令关闭所有州立停车场，缘由是颁布全州“居家令”后，公园、海滩等场所上周末仍出现人群聚集。“我不打算关闭宽敞、美丽的露天场所……但不能看到上周末所见（人群聚集）再出现。”（陈丹）【新华社微特稿】

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