封锁边境危及供应 欧盟盼开“绿色通道”

为防止新冠肺炎疫情扩散，美国和欧洲国家实施程度、范围不一的“封城”乃至“封国”措施，却带来另一种困难：水、陆、空货运渠道大大缩减，公路运输“通关”困难，而药品、食品等基本物资难以进入意大利、西班牙等疫情重灾区。

【欧盟吁“绿色通道”】

欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩23日发布一份视频声明，提醒欧盟各成员国为控制疫情而封锁各自边境的措施容易造成跨境交通瘫痪，可能引发生活及医疗物资运输延迟和供应短缺。她希望各国给货运车辆开通“绿色通道”。

冯德莱恩说：“上周末我们在一些过境关卡看到40多公里长的等候车队，意味着等候过境时间长达18小时，这种现象必须停止。”

路透社报道，欧盟内部跨境货物运输75%依赖公路，在各国因防疫需要纷纷恢复、加强边境管控后，这一物流渠道受影响尤为严重。波兰封闭与德国边境、仅限波兰公民入境的决定导致大批拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚民众无法回国。

德国外交部长海科·马斯23日说，德波边境管控引发的大部分交通堵塞问题已解决，排队候检车队比先前“短多了”。

冯德莱恩23日要求各成员国把铁路、空域、水道的主要过境点指定为“绿色通道”，保障各类物资运输畅通；这类指定过境点通行时间不得超过15分钟，包含对货运工人作健康筛查所需时间。

欧盟委员会同时发布指导意见，提议各国在指定过境点交通饱和时额外开通货运过境点。各国还应暂时解除针对跨境货运的限行措施，比如暂缓实施周末或夜间禁行的规定。

指导意见说，各国应简化跨境货运工人“通关”手续，以加快通行速度。比如，没有显现新冠肺炎症状的货运司机应予免除跨境旅行限制和强制隔离措施。不过，司机仍应尊重各国“保持社交距离”措施，如尽量待在货车内、避免与他人接触。

指导意见同时提及与欧洲地区非欧盟成员国保持密切合作，包括瑞士、正处于“脱欧”过渡期的英国和计划“入欧”的西巴尔干国家，以保障物流通畅。

【供应链危机】

一些欧洲物流企业反映，它们受疫情影响遭遇货车司机人手不足、海运受限、航班削减乃至航线停飞等障碍。而消费者出于恐慌抢购、囤积商品则进一步加重供应链压力。

跨国物流服务供应商智傲物流集团欧洲业务首席商务官穆罕默德·埃萨说：“供应链中断现象已迅速从东方转移到西方。”机场取货、搬上货车、运送过境，这一过程通常只需两三天，但因为航空运营商大幅削减业务，现在得花两倍的时间。

一家不愿具名的欧洲药品原料供应商告诉路透社，医药行业因为空运渠道不畅而面临供应困难。

航空货运企业人士估算，美国针对外国人的旅行禁令让美国货物空运运力降低85%，因为大批货物靠客机运载入境，但美国的国际航线已大批停飞。这使得空运成本飙升至原来5倍以上。

德国汉宏物流公司首席商务官约亨·弗雷泽说，货物从欧洲直运美国的成本正常情况下低于每公斤1欧元，现在升至5欧元至10欧元。“我确信有些（物流企业）考虑到成本因素，现在不会选择空运、会转向海运。作为物流服务商，我们承担不起这种（巨大的）成本差异。”

一些货运企业选择经墨西哥或加拿大中转进入美国，同样增加时间和经济成本。

弗雷泽说，现在很难找到愿意去意大利送货和取货的货车司机，即使得以入境，也会遭遇“工厂找不到接应人员”问题。

意大利运输与物流联合会主席圭多·尼科利尼说，意大利货运司机在奥地利等部分欧洲国家边境遇到麻烦，他担心这会导致意大利供应短缺。

在另一个疫情较严重的欧洲国家西班牙，一些货运司机抱怨公路服务区不愿接待他们；到了取货地，也要长时间在门外等待对方工厂查验文件。

西班牙货物运输行业协会发言人杜尔塞·迪亚兹说：“或许最令人忧虑的问题是，我们无法为所有司机提供足够的口罩和手套。虽然很多企业预见到这种情况、并订购了（防护用品），但现在所有防护用品都定向供应医院。”（沈敏）（新华社专特稿）

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