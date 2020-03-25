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3M高管称N95口罩不应进商店

2020年03月25日08:13  来源：新华网
 

美国3M公司首席执行官(CEO)迈克·罗曼23日说，现在可用的每只医用防护口罩都应运往一线，支援抗击新冠肺炎疫情的医护人员，而不是进入商店向消费者售卖。

罗曼当天接受美国消费者新闻与商业频道采访时发表上述言论。3M是美国最大医用防护口罩生产商，尤以生产N95口罩闻名。随着新冠肺炎疫情在美国蔓延，美国全国各地不少医院遭遇医用防护用品紧缺。

美国约翰斯·霍普金斯大学23日发布最新数据显示，截至美国东部时间23日14时30分（北京时间24日2时30分），美国新冠肺炎确诊病例升至41511例，死亡499例。

鉴于应对疫情的急切需要，罗曼说，3M公司生产的N95口罩不应在商店出售。

罗曼说，他对这类口罩上周末出现在某些商店的货架上感到“失望”。美国有线电视新闻网(CNN)认为，罗曼这句话暗指塔吉特百货公司。

塔吉特百货公司承认，华盛顿州西雅图地区部分店铺先前“错误”销售N95口罩。

塔吉特一名发言人告诉CNN：“我们为错误道歉。我们迅速行动，把这些口罩撤出店铺，捐赠给华盛顿州卫生局，从而分发给地方医院。”

这家企业说，正在彻底清查全部库存，如果发现额外口罩，将把它们捐赠给医疗机构。

3M等医疗用品生产商面临的压力与日俱增。美国新冠肺炎确诊病例激增迫使这些企业迅速增产以满足需求。

罗曼说，3M已提高N95口罩产量，这种口罩的全球产量已翻一番，达每月近1亿只。

罗曼22日在美国领英网发帖说：“我们在美国每月生产3500万只口罩。其中，超过90%指定派发给医护人员，其余分配给抗击疫情的其他关键行业，例如能源、食品和医药企业。”

他说，超过50万只口罩本周正运往一些疫情最严重的地区，例如纽约和西雅图。CNN报道，美国大约半数新冠肺炎确诊病例出现在纽约州。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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