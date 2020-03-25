巴赫：推迟东京奥运是为挽救生命

新华社北京3月24日电（记者姬烨 王子江）国际奥委会主席巴赫24日表示，世界卫生组织表示“新冠肺炎大流行正在加速发展”，导致他们决定推迟东京奥运会，而推迟是为了挽救生命。

在巴赫与日本首相安倍晋三进行电话会议之后，双方达成共识，原定于今年7月24日至8月9日举行的东京奥运会，改期至2020年后，但不迟于2021年夏天的日期举行。由此，东京奥运会成为现代奥林匹克124年历史上，首届延期举行的奥运会。

在接受采访时，巴赫说，国际奥委会执委会同意了他与安倍达成的这一共识。

“这是为了挽救生命。”巴赫说。

他还说，还没有与安倍晋三讨论东京奥运会延期的成本。

目前，东京奥运会新的具体日期还未确定，巴赫表示：“在（与安倍）电话会议两个小时之后，我不能给你一个确定的答案。这就是为何我们决定需要最少四周来评估这些问题，而问题还不只是这些。”

接下来，国际奥委会协调委员会和东京奥组委将着手制订新的举办日期。

疫情发生后，国际奥委会曾一直坚称东京奥运会如期举行，洛桑当地时间22日，他们表示将在未来四周做出最终决定，而延期是备选方案。但来自各方的压力随之而来，随着多国疫情恶化，奥运资格赛因疫情而取消，一些运动员训练备战无法保障。大家要求推迟奥运会的声音越来越高。

巴赫说疫情近来在全球的扩散，让他们几乎没有其他选择，只能推迟奥运会。

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