定了！2020奥运会2021办

新华社上海3月24日电（记者朱翃）靴子终于落地。24日，国际奥委会与东京奥组委发表联合声明，东京第32届奥运会将改期至2020年后，但不迟于2021年夏天的日期举行。

日本首相安倍晋三与国际奥委会主席巴赫进行了电话会谈，达成上述决定。同时，两位领导人一致同意奥运火种将留在日本，东京2020年奥运会和残奥会的名称不变。

根据多家日本媒体推测，东京奥运会推迟举行造成的直接经济损失约为60亿美元。推迟奥运会是一项庞大的工程，将有无数问题提交给组织者和举办城市东京，最直接的损失就是很多工程项目的违约。人工成本也是一项非常大的开支。东京奥组委现在有3000多名工作人员，随着比赛的临近，奥组委还聘用了一些短期合同员工，推迟奥运会后所有人的合同都要重新签订，计划外的劳动力成本激增。

东京奥运会圣火3月20日自希腊运抵日本，最近几天一直在日本东北部的2011年地震灾区巡展，每天都吸引了大批居民参观，引发了对疫情扩散的担忧。按照原定计划，东京奥组委将于26日在福岛举行火炬传递开幕式，正式开始121天的传递，原定的火炬手大约为1万名。而随着官方宣布东京奥运会延期举行，原定的奥运圣火传递计划也被取消。

不少国际体育单项联合会也发表声明，表示将妥善应对奥运会延期。

国际皮划艇联合会在其官网表示，国际划联正在准备紧急预案，预案将以运动员和相关工作人员的健康为中心，内容包括竞赛调整、对皮划艇大家庭提供支持等。

国际体操联合会主席渡边守成在官网发表声明称，将尽全力调整体操赛程进行配合。

与奥运会一样将被推迟举行的还有欧冠赛事。欧足联当地时间23日宣布，受到新冠肺炎疫情影响，原计划于今年五月进行的欧冠和欧罗巴联赛决赛将延期进行。此外，女足欧冠决赛同样延期。欧足联表示，目前尚未决定新的比赛日期，旗下工作小组将在评估后公布新的赛程。

国际足联同样忙碌。日内瓦当地时间23日，国际足联与世界卫生组织共同启动名为“传递信息、祛除新冠病毒”的公益宣传活动，呼吁人们遵循五个关键步骤来阻止疫情蔓延，包括勤洗手、咳嗽时注意礼仪、不触摸脸部等。中国女足名宿孙雯、韩端及阿根廷巨星梅西等28位世界足坛名将参与了防疫宣传片的录制工作，宣传片将以13种语言面向全球推广。此外，国际足联表示已承诺向世卫组织“新冠肺炎团结响应基金”捐款1000万美元。

在国内，各地的体育产业正在全力复工复产。实名制预约、填写详细个人健康和交通信息、持电子预约凭证入场……近日冬奥小城崇礼6家滑雪场复业开滑。沈阳的一些体育场馆也在做好疫情防控的基础上陆续重新开门营业，李铁足球公园还进行了三场比赛。在千里之外的上海，洛克篮球公园的球场上也出现了越来越多年轻人的身影。

不过记者调查发现，即便各地的体育产业开始复工复产，但目前客流量、营业额等指标仍不到正常时期的一半。体育产业完全“伤愈复出”，仍需时日。（参与记者：姬烨、王子江、公兵、卢羽晨、林德韧、杨帆、张逸飞）

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