人民网>>国际

定了！2020奥运会2021办

2020年03月25日08:11  来源：新华网
 

新华社上海3月24日电（记者朱翃）靴子终于落地。24日，国际奥委会与东京奥组委发表联合声明，东京第32届奥运会将改期至2020年后，但不迟于2021年夏天的日期举行。

日本首相安倍晋三与国际奥委会主席巴赫进行了电话会谈，达成上述决定。同时，两位领导人一致同意奥运火种将留在日本，东京2020年奥运会和残奥会的名称不变。

根据多家日本媒体推测，东京奥运会推迟举行造成的直接经济损失约为60亿美元。推迟奥运会是一项庞大的工程，将有无数问题提交给组织者和举办城市东京，最直接的损失就是很多工程项目的违约。人工成本也是一项非常大的开支。东京奥组委现在有3000多名工作人员，随着比赛的临近，奥组委还聘用了一些短期合同员工，推迟奥运会后所有人的合同都要重新签订，计划外的劳动力成本激增。

东京奥运会圣火3月20日自希腊运抵日本，最近几天一直在日本东北部的2011年地震灾区巡展，每天都吸引了大批居民参观，引发了对疫情扩散的担忧。按照原定计划，东京奥组委将于26日在福岛举行火炬传递开幕式，正式开始121天的传递，原定的火炬手大约为1万名。而随着官方宣布东京奥运会延期举行，原定的奥运圣火传递计划也被取消。

不少国际体育单项联合会也发表声明，表示将妥善应对奥运会延期。

国际皮划艇联合会在其官网表示，国际划联正在准备紧急预案，预案将以运动员和相关工作人员的健康为中心，内容包括竞赛调整、对皮划艇大家庭提供支持等。

国际体操联合会主席渡边守成在官网发表声明称，将尽全力调整体操赛程进行配合。

与奥运会一样将被推迟举行的还有欧冠赛事。欧足联当地时间23日宣布，受到新冠肺炎疫情影响，原计划于今年五月进行的欧冠和欧罗巴联赛决赛将延期进行。此外，女足欧冠决赛同样延期。欧足联表示，目前尚未决定新的比赛日期，旗下工作小组将在评估后公布新的赛程。

国际足联同样忙碌。日内瓦当地时间23日，国际足联与世界卫生组织共同启动名为“传递信息、祛除新冠病毒”的公益宣传活动，呼吁人们遵循五个关键步骤来阻止疫情蔓延，包括勤洗手、咳嗽时注意礼仪、不触摸脸部等。中国女足名宿孙雯、韩端及阿根廷巨星梅西等28位世界足坛名将参与了防疫宣传片的录制工作，宣传片将以13种语言面向全球推广。此外，国际足联表示已承诺向世卫组织“新冠肺炎团结响应基金”捐款1000万美元。

在国内，各地的体育产业正在全力复工复产。实名制预约、填写详细个人健康和交通信息、持电子预约凭证入场……近日冬奥小城崇礼6家滑雪场复业开滑。沈阳的一些体育场馆也在做好疫情防控的基础上陆续重新开门营业，李铁足球公园还进行了三场比赛。在千里之外的上海，洛克篮球公园的球场上也出现了越来越多年轻人的身影。

不过记者调查发现，即便各地的体育产业开始复工复产，但目前客流量、营业额等指标仍不到正常时期的一半。体育产业完全“伤愈复出”，仍需时日。（参与记者：姬烨、王子江、公兵、卢羽晨、林德韧、杨帆、张逸飞）

(责编：崔越、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved