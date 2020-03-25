美国新增10446例新冠肺炎确诊病例，死亡病例单日最高

人民网华盛顿3月24日电（记者郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学实时监测系统统计，截至美东时间3月24日下午6点47分，美国已至少有新冠肺炎确诊病例53660例，其中包括死亡病例703例。与24小时前相比，新增确诊病例10446例，新增死亡170例，为疫情暴发以来美国单日死亡病例数最高的一天。

24日，白宫应对新冠肺炎疫情协调员比尔克斯表示，美国约60%的新增病例均来自纽约地区，她由此建议任何去过纽约的美国民众采取14天的自我隔离措施。

当天，美国总统特朗普在对外表态时，多次流露出希望尽快解除社会控制措施、进而恢复经济活动。特朗普表示，他的团队正在“非常努力地工作”，以使复活节（4月12日）前让社会重新开放成为现实。

许多美国地方州领导人、甚至一些共和党国会议员，都对过快放松社会管控措施表达了担忧或警惕。世卫组织当天表示，美国可能会成为这场全球大流行的下一个“震中”。美军参谋长联席会议主席米利表示，模型显示，美国可能在“5月下旬、6月左右”这一时间段内挺过疫情危机，或许最迟在七月。摩根士丹利分析师在周二的一份报告中写道，如果白宫很快放松社会控制措施，可能会增加美国疫情峰值数目或推迟疫情达到峰值的时间。

据报道，为了防控疫情，目前被政府要求留在家中的美国民众已占总人口的45%。不过，连日来在许多地方，都出现了政府指导意见未被有效执行的情况。肯塔基州州长贝希尔周二在新闻发布会上说，该州有一人参加了一个“新冠病毒派对”，随后发现自己的检测结果呈阳性。贝希尔解释说，他所指的“新冠病毒派对”，是指一群年轻人认为自己是“不可战胜的”，无视相关指导，故意聚集在一起。贝希尔称，这一事件令他“发疯”。

因为疫情不断恶化，美国医疗体系承受的压力也在明显加大。据美国有线电视新闻网报道，弗吉尼亚州一名急诊室护士表示，她所在医院的情况“异常混乱”。这名不愿透露姓名的护士说，个人防护装备的相关规定每个小时都在变。在她所在的急诊室里，有新冠肺炎症状的病人和其他病人在同一间屋子里候诊，且病人只有符合严格的标准才能接受核酸检测，因为检测试剂数量做不到“应测尽测”。这名护士说，昨天她当班的时候检测了10个人，而为了识别社区传播，他们本该检测50至60人。

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