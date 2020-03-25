新加坡将建设更多城市空中农场

近年来，新加坡政府鼓励企业在建筑物屋顶建设农场。图为在新加坡一家建在停车场顶层的商业城市农场里，附近的学生正在进行参观。

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新加坡建屋发展局近日宣布为期10年的“绿镇计划”，措施包括：为更多组屋安装太阳能板、LED智能灯，在组屋社区安装城市集水系统，在社区建筑外墙和路面涂隔热漆，以及将更多组屋社区停车场顶层建设成为城市农场等绿色空间。该计划的目标是到2030年，使新加坡组屋社区的年能耗量比当前降低15%，为民众打造更加环保和宜居的城市生活。其中，将停车场顶层空间改造为空中农场的举措，受到民众的欢迎。

停车场顶层是人们不常使用的闲置空间。从上世纪90年代末开始，新加坡建屋发展局就逐步开始对这一空间加以利用，包括在一些社区停车场的顶层栽种植物，打造顶层花园等。至今已有约200座新加坡组屋社区的停车场在设计阶段就融入了顶层绿化的规划。

新加坡民众食用的农作物约有90%需要依靠进口。近年来，新政府鼓励优化配置资源，在建筑物屋顶建设农场，增强本国食物供应的灵活性。一些新加坡企业看准商机，开始在屋顶种菜。

成立于2015年的Citiponics公司，是新加坡发展停车场顶层城市农场的典型企业之一。2019年，该公司在位于新加坡中部的宏茂桥六道建设了该国首个设在组屋社区停车场顶层的商业城市农场。农场占地1800平方米，利用该公司独创的“水有机系统”，使用垂直的铝制种植塔种植有机生菜、芥蓝等蔬菜。每个种植塔底部都设有水箱，里面加入营养液的水可以进行循环使用，由水泵抽到种植塔顶层，再通过重力作用流到种植塔各层，对蔬菜进行灌溉。

过去一年，Citiponics公司在该农场共收获了18吨蔬菜。据统计，这相当于1125名新加坡民众2019年全年食用的蔬菜总量。农场把收获的蔬菜固定供应给宏茂桥区的市场，还从今年1月开始，每月一至两次对公众开放。社区居民和附近的学生可以来这里进行参观，也可以现场购买新鲜蔬菜。据悉，该公司计划在未来两三年内再建设四五家类似的城市农场。

据统计，超过80%的新加坡民众居住在组屋社区。在开发城市农场的过程中，企业会招聘附近的老年居民进行蔬菜种植工作。在社区停车场顶层建立农场，既可以改善城市环境，让社区居民有更多机会在日常生活中了解蔬菜等农作物的种植过程，还带来更多就业机会和经济收益。

新加坡科技设计大学建筑与可持续设计学院副教授托马斯·施罗普弗说，将停车场顶层设计为城市农场，使公共空间更加充分地被人们加以利用，有助于增加城市生物多样性，降低地表温度，让城市环境更加宜居。

新加坡食品局会在接下来几个月，为16个组屋社区的停车场顶层进行招标，建设更多城市空中农场。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 17 版）

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