东盟首个珍贵历史文化遗产数字档案馆上线

近日，东盟首个珍贵历史文化遗产数字档案馆（简称“数字档案馆”）正式上线。世界各国民众足不出户，就能在数字档案馆网站欣赏东盟国家的珍贵历史文物和经典文化藏品。该项目旨在全面呈现东盟文化遗产的多样性，增进民众对该地区历史文化的了解。

数字档案馆由东盟秘书处主导建设，于2018年开始了第一阶段的数字文物建档工作。在这一阶段，来自印度尼西亚、泰国和马来西亚3国的6家博物馆、美术馆等文化机构参与了档案馆的筹建，目前共收录了来自印尼国家博物馆、马来西亚国家美术馆、泰国国家图书馆等机构的共计160余件文物的信息。

该档案馆侧重对文物进行三维立体的数字化记录，每件文物的页面都包括信息介绍和浏览两部分。人们可以选择一边观看文物图片，一边阅读包含英语和文物来源国语言的双语介绍；也可以点击浏览，多角度观赏各国文物的3D图像。网站还收录了一些藏品的视频和音频介绍，为访问者提供更多选择。

数字档案馆网站根据参与项目的不同机构进行分类，人们点击进入相应的展馆，就能欣赏它们各自的“镇馆之宝”，包括独特的棕榈叶手稿、存放书稿的镀金柜子、古代石材铭文等。

此外，访问者还可以通过数字档案馆了解东盟各国的传统文化。马来西亚文化和艺术部就提供了关于玛咏剧的详细介绍。玛咏剧是一种古老戏剧形式，在表演、声乐、器乐、繁复的手势以及华丽的戏服等方面，都具有浓郁的文化特色，在2005年被联合国教科文组织列入非物质文化遗产名录。网站对玛咏剧的使用乐器、不同人物的造型等进行了分门别类的展示，访问者可以系统了解有关该戏剧的知识，并浏览戏剧表演视频，直观感受这一古老艺术形式。

印尼国家图书馆则选择将诞生于14世纪的拉加利戈民族史诗手稿进行数字化展示。这部史诗于2011年被联合国教科文组织列入世界记忆名录，讲述了印尼少数民族布吉族的历史故事，对了解印尼少数民族文化具有重要意义。

东盟主管社会文化共同体事务的副秘书长康富表示，数字档案馆项目为民众了解东盟地区文化遗产提供了便捷途径，是加强人文交流、促进区域内各国民心相通的重要一环。“我们希望数字档案馆的建立，可以让民众产生更强的区域归属感，进一步促进对东盟文化的理解和欣赏。”

据悉，数字档案馆项目的第二阶段工作将于今年开始，将对柬埔寨、老挝、缅甸和越南的珍贵文物进行数字化存档。该项目将逐步扩展，最终涵盖东盟全部10个成员国。

此间舆论认为，去年接连发生的法国巴黎圣母院大火和日本冲绳首里城火灾等事故，都对当地珍贵的文化遗产造成了令人痛心的损失。利用现代数字技术对历史文化遗产进行记录，可以使东盟各国的文物与文化得以在网络空间真实呈现、永久保存，防止因灾难、事故等原因遭到损坏，具有重要的现实意义。

（本报雅加达电）

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 17 版）

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