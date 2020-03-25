协调行动是稳定全球经济的关键（经济透视）

面对新冠肺炎疫情，隔离是保证民众安全的正确方式，但从全球经济安全的角度来说，各国保持经贸往来、密切协调行动是解决疫情对经济影响最行之有效的办法。

许多国家政府已经采取了包括货币政策在内的重要措施。但显然，还有更多工作要做。随着疫情的蔓延，必须采取更多协调一致的行动，提升信心、保持全球经济稳定。全球经济需要在三个领域行动。

第一，财政领域。财政政策应优先考虑卫生支出和需要帮助的群体。全面的防控措施、监测有利于遏制疫情蔓延。各国政府应继续开展并扩大这些工作，帮助那些最受影响的民众和企业，增加带薪病假和实施有针对性的税收减免等。此外，随着疫情蔓延，有必要采取协调、同步的全球财政刺激。例如，国际金融危机爆发后，二十国集团仅在2009年实施的财政刺激就占其GDP的2%左右，相当于今天的9000多亿美元。因此，仍有大量工作要做。

第二，货币政策。发达经济体央行应继续稳定需求、提升信心，包括放松金融条件，确保信贷流向实体经济。例如，美联储宣布进一步下调利率、购买资产、提供前瞻性指导以及降低存款准备金率。以前在危机期间奏效的政策措施也在讨论之中。主要国家央行采取了果断、协调的行动，放松了货币政策，开放了互换额度，缓解全球金融市场的压力。

新兴市场经济体今后可能需要货币互换额度。国际金融协会不久前指出，自疫情发生以来，投资者已从新兴市场撤出近420亿美元的资金。这是新兴市场经历的最大规模的资本外流。因此，新兴市场和发展中经济体央行需要考虑资本流动逆转和大宗商品冲击的挑战，除了利率等货币政策，外汇干预和资本流动管理措施可以起到有益补充。

第三，监管应对。金融监管机构应在维护金融稳定、保持银行体系稳健以及维持经济活动等三个方面保持平衡。当前的形势将考验在国际金融危机后做出的改变是否有效。应鼓励银行灵活运用现有监管规定（例如使用资本和流动性缓冲），对陷入困境的借款人重新谈判贷款条件。风险披露和对监管预期的明确沟通，对未来一段时期市场的正常运作至关重要。

从货币政策到财政政策再到监管政策，所有这些工作合作实施最为有效。我们的研究显示，当各国联合行动时，采取的调整支出等措施具有乘数效应。

国际货币基金组织随时准备调动1万亿美元的贷款能力，向成员国提供帮助。作为第一道防线，我们可以利用灵活、快速拨付的紧急应对工具，帮助有国际收支紧急需求的国家。此外，我们的控灾减灾信托能立即向最贫穷国家提供债务减免，这将释放关键的资源，用于卫生支出和疾病防控。通过这些方式，国际货币基金组织能够服务189个成员国，证明国际合作的价值。因为，解决疫情冲击的对策不是各国各自为战，只有通过分享、协调和合作，我们才能使全球经济稳定、健康发展。

（作者为国际货币基金组织总裁）

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 17 版）

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