“所有国家都能从中国抗疫经验中获益”

连日来，中东地区新冠肺炎确诊病例数持续增加，地区公共卫生安全面临严峻挑战。截至3月22日，该地区疫情最严重的伊朗累计确诊病例已超2万例，土耳其和以色列累计确诊病例均超过1000例，处于战乱中的叙利亚也报告了首例确诊病例。日前，世界卫生组织东地中海区域办事处负责人艾哈迈德·曼达里在接受本报记者采访时，对中国有效抗击疫情并积极开展国际抗疫合作的努力深表赞赏，他认为中东地区国家可以从中国抗疫中获取宝贵经验。

世卫组织东地中海区域办事处位于埃及首都开罗，是世卫组织专门协调该地区事务的分支机构，业务范围覆盖21个国家和地区。曼达里说，中国与其他一些国家用行动证明，积极主动开展监测，早发现、早诊断、早隔离、早治疗，严格追踪并隔离密切接触者等措施，能有效减缓新冠病毒的传播速度，遏制疫情扩散。

当前，中国疫情防控形势持续向好。曼达里表示，这是令他和他的同事深受鼓舞的信号。“所有国家都能从中国抗疫的经验中获益。”曼达里认为，共享信息和研究成果，有助于相关国家更好应对疫情。“疫情发生以来，中国与世卫组织持续保持紧密协调与合作。中国向世卫组织积极捐款，帮助公共卫生体系薄弱的国家筑起应对疫情的防线。”

“建立‘人人有责、人人共享’的区域卫生体系应当成为各国的共同愿景，这一理念在应对突发事件与危机时显得尤为重要。” 曼达里说，世卫组织东地中海区域办事处将协调合作伙伴、专业人士，提高地区整体的疫情应对能力，在抗击疫情指引发布、防疫用品分发、疫情知识共享等方面不断提升水平，保证每个人都能获得保护自我、保护他人的必需信息。“所有国家及地区、政府、社区乃至个人在抗击疫情的斗争中都不应缺席。”

（本报开罗3月24日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 16 版）

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