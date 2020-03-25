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“文中友好的又一典范”

——文莱淡布隆跨海大桥通车记事

本报驻泰国记者 孙广勇 赵益普

2020年03月25日04:31  来源：人民网－人民日报
 

　　东南亚最长的跨海大桥——文莱淡布隆跨海大桥近日正式启用。文莱摩拉、淡布隆两个大区之间的车程，由原来的2小时缩短至约15分钟。新冠肺炎疫情蔓延之际，大桥通车显著降低了当地居民以往坐船往返两地带来的健康风险。

　　提前启用大桥便利居民交通

　　文莱陆地被马来西亚沙捞越州分隔为不相连的东西两部分。大桥启用前，每天有数千民众，不得不乘船走水路或穿越陆地国境往返两地。“在大桥开通前，淡布隆的居民去首都非常麻烦，乘船走水路效率低下，走陆路又必须过境马来西亚，需要通过4个边境检查站。”文莱当地媒体指出。

　　“汽船不大，但是赶上高峰期要坐二三十人，拥挤且汽油味道重。”以前靠坐船往返的米娜说，7文币（约合35元人民币）一张的船票，对于经常往返的人而言也是一笔不小的开销。

　　新冠肺炎疫情暴发后，文莱政府决定禁止文莱居民出入国境，同时封闭所有水、陆、空的海关通道。这样一来，穿越马来西亚的陆路便不再通行，淡布隆和首都之间的交通就剩下了水路。当地媒体表示，文莱政府宣布提前启用淡布隆跨海大桥，既提高民众的交通效率，也能降低民众乘船交叉感染的风险。

　　淡布隆跨海大桥全线长约30公里，跨越文莱湾。中国建筑（简称中建）承建其中长约11.8公里的项目，分为上下双幅，共计1990余跨。为了保障大桥提前通车，中建文莱淡布隆跨海大桥项目部积极应对疫情，组织中国和文莱的员工们学习防疫知识，购买口罩、消毒酒精、体温计等防疫物资，每天都对办公区、食堂、生活区进行消毒。保证人员安全和有序施工。

　　文莱首相府部长兼财政与经济部第二部长刘光明表示：“大桥的开通使得淡布隆民众不再需要绕道马来西亚，便利了交通，有利于物资向人口较少的淡布隆区域流入。”

　　“桥上建桥”体现严格环保要求

　　“淡布隆大桥是东南亚最长的跨海大桥，也是文莱政府有史以来最大的基建项目”，文莱当地媒体对大桥的通车进行了详细报道。

　　由中建承建的桥梁部分，主体穿越大片原始森林及沼泽地带。文莱政府对环保的要求很高，施工环境复杂。在大桥建设初期，记者曾在施工现场采访：十几台大型履带起重机，在原始森林区域的沼泽地上施工，为将对环境的影响降至最低，施工人员创造性地采用“钓鱼法”，即所有的机械设备“零着陆”，不触碰沼泽地面，不破坏雨林植被。桥梁桩基、T梁架设等作业，都在移动的钢铁平台上完成。项目经理陈红科说，“我们就是在桥上建桥”。

　　今年1月记者再次探访该项目时，已经竣工的大桥两边是郁郁葱葱的原始森林，鸟叫虫鸣不绝于耳，时不时还能看到正在觅食的松鼠、巨蜥等动物。大桥的施工没有影响这里的鸟语花香。站在海边眺望，大桥由北至南，如巨龙一般横卧于静静的文莱湾上。

　　淡布隆区的汽车修理店老板告诉记者，文莱人喜欢开车出行，但之前没有桥，靠水路往返于首都和淡布隆区的人们只能在两边码头各停放一辆车，十分麻烦且耽误时间。“大桥通车后，我们终于可以开车过海了！”

　　“希望这座大桥同时成为中文两国人民之间的心灵之桥、文化之桥，通过这项工程，进一步推进中文两国之间的相互理解和相互交流，成为新时期中文友谊的丰碑。”中国驻文莱大使于红说。

　　有力推动文莱经济实现多元化

　　文莱《婆罗洲公报》近日以“淡布隆跨海大桥：促进人员往来，加强地区联系”为题，报道大桥通车。报道称，由于新冠肺炎疫情的蔓延，文莱民众对于大桥的开通格外期盼。“对于所有文莱人而言，提前开通大桥是一个明智的选择”，文莱民众认为，大桥的开通给淡布隆的经济社会面貌带来了改变。

　　文莱的国土面积有3/4被森林覆盖，生态旅游是文莱旅游市场的“金字招牌”。占地近5万公顷的淡布隆国家公园是文莱第一个国家公园，这里百年古树参天林立，珍稀动物出没频繁，被称为“文莱的绿色宝石”。

　　“大桥将原有路程缩短了70公里”，文莱旅游局副局长萨利娜说，有了大桥，游客前往淡布隆国家公园就非常方便了。“大桥通车有力促进旅游业发展，助力推动文莱经济实现多元化。”

　　“文莱与中国有上千年的友谊，淡布隆大桥是文中友好的又一典范。”文莱国会议员哈尼从小就生活在淡布隆，“大桥开通不仅关乎淡布隆区的经济社会发展，还对文莱全国具有重大意义。美丽的生态小城淡布隆将不再是与本土隔离的飞地。”

　　（本报曼谷3月24日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年03月25日 16 版）
(责编：岳弘彬)
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