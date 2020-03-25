王毅分别同印度外长、印尼外长、文莱外交事务主管部长通电话

本报北京3月24日电 3月24日，国务委员兼外长王毅同印度外长苏杰生通电话。

王毅说，中印作为全球仅有的两个10亿级人口规模大国，应在应对疫情方面继续相互支持，共克时艰。中方也愿与印方在二十国集团以及金砖国家等平台上加强合作，推动国际社会加强团结协调，共同维护全球和地区的公共卫生安全。

苏杰生表示，印方感谢中方慰问并提供医疗物资帮助，赞赏中国在控疫方面取得的突出成果，愿借鉴中方经验。印方不赞同将病毒标签化的做法，认为国际社会在共同抗击疫情的艰难时刻，应发出团结、坚定、有力的积极信号。

本报北京3月24日电 3月24日，国务委员兼外长王毅应约同印尼外长蕾特诺通电话。

王毅说，中国和印尼都是二十国集团重要成员，面对新冠肺炎疫情前所未有的挑战，双方应共同推动二十国集团加强团结协作，携手发出一致正面声音，并为其他国家抗疫提供支持，共同为全球公共卫生安全作出贡献。

蕾特诺祝贺中国有效控制疫情，高度赞赏中国向包括印尼在内的各国分享应对疫情经验并提供医疗物资帮助，表示这体现了中国作为负责任大国的担当。

本报北京3月24日电 3月24日，国务委员兼外长王毅应约同文莱外交事务主管部长艾瑞万通电话。

王毅转达了习近平主席对文莱苏丹的亲切问候。王毅表示，中国和东盟国家是近邻，有在困难时刻相互帮助、相互支持的传统。相信在共同抗击疫情的过程中，中国人民和东盟各国人民之间的团结、合作与信任将得到进一步加强。

艾瑞万转达文莱苏丹对习近平主席的诚挚问候，赞赏并祝贺中国有效控制疫情，衷心感谢中国愿向文莱提供抗疫支持和帮助。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 03 版）

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