外交部：希望美方个别人倾听理性声音 停止污名化中国

人民网北京3月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持例行记者会。记者会实录如下：

首先向大家通报一组数字：3月23日0-24时，中国境内新增治愈出院病例456例，截至3月23日24时，中国境内累计治愈出院病例73159例。

中央广播电视总台央视记者：你上周五宣布了中方将同拉美和加勒比国家举行新冠肺炎疫情专家视频交流会的消息。能否介绍一下会议的具体情况？此次会议的结果是否达到各方预期？

耿爽：3月24日，中国同拉美和加勒比国家举行新冠肺炎疫情专家视频交流会。中国在拉美和加勒比地区全部建交国及尼加拉瓜等25国近200余名官员和专家，以及世界卫生组织、联合国儿童基金会、泛美卫生组织、美洲开发银行等4个国际和地区组织代表参加了此次视频交流会。会议持续了3个多小时，取得了良好效果。

中方专家在会上详细介绍了疫情发展趋势、特点，以及中方在疫情防控、临床治疗、海关管理和社区留观等方面的经验，并细致解答了各国代表提出的问题。

拉方与会官员和专家积极评价中方抗击疫情所取得的显著成效，充分肯定中方为维护全球公共卫生安全作出的重要贡献，一致认为本次视频会议及时、专业、高效，为拉美和加勒比国家抗击疫情起到了重要的指导作用。拉方愿积极借鉴中方经验，同中方保持沟通协调，共同打赢这场疫情阻击战。

下一步，中方将秉持人类命运共同体理念，继续密切关注疫情在拉美和加勒比地区的发展动态，结合国内资源和拉方有关需求，在力所能及范围内大力推进中拉抗疫合作，与受疫情影响的拉美和加勒比国家携手前行、共渡难关。

澎湃新闻记者：美国记者乔纳森·斯旺17日在采访中国驻美大使时称，中国政府因为《华尔街日报》批评中国应对疫情报道驱逐其3名记者，美国政府才限制中国国有媒体在美记者人数。请问发言人，你是否同意这种看法？

耿爽：我们已经多次阐述中方立场。中方日前对《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》等美国媒体采取的措施完全是对近年来美方对中国媒体驻美机构进行无理打压所作出的必要反制，是美方无理挑衅在先，中方正当合理防卫在后。

我上周介绍过美方长期以来对中国媒体记者在签证、行政审查、采访等方面采取歧视性限制措施的情况。中国记协3月12日也发表了声明予以详细介绍（原文链接http://www.zgjx.cn/2020-03/12/c_138871257.htm）。今天，我可以再强调一下：

2018年12月，美方要求有关中国媒体驻美机构注册为“外国代理人”。2020年2月，美方将5家中国媒体驻美机构列为“外国使团”。3月2日，美方宣布对上述5家媒体驻美机构采取人数限制措施，要求60名中方记者3月13日离开美国，这事实上是“驱逐”了60名中国媒体驻美记者。自2018年以来，已经有30名中方记者的签证申请遭到美方无限期拖延甚至拒签，其中9名常驻记者回国休假后无法再次返回美国工作。

事实与是非非常清楚。美方出于长期对中国的意识形态偏见，不断升级对中国媒体记者的政治打压和无理设限。是可忍，孰不可忍。

我想再次强调，中方始终欢迎各国媒体和记者依法依规在中国从事采访报道工作，并将继续提供便利和协助。中方反对的是针对中国的意识形态偏见，反对的是借所谓新闻自由炮制假新闻，反对的是违反新闻职业道德的行为。

至于《华尔街日报》发表辱华文章，公然选用带有强烈种族歧视色彩的标题，这在任何国家都不可接受。这一立场我们此前已经多次阐述。

路透社记者：今天，《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《华尔街日报》发表了致中国政府的公开信，呼吁中国政府改变“驱逐”三家媒体驻华记者的决定。你读过这封公开信吗？中方是否会重新考虑这一决定？

耿爽：我还没有看到你提到的这封信。但我记得，此前我们在记者会上明确说过，中方日前对有关美国媒体采取的措施完全是对近年来美方无理打压中国媒体驻美机构作出的必要反制，属于正当合理防卫。造成当前局面的起因和责任都不在中方。如果哪家美国媒体，包括你提到的这三家媒体，有什么意见，他们应当向美国政府去申诉。

至于要求中方重新考虑这一决定，我们也曾经多次说过，当务之急是美方立即改弦更张、改正错误，停止对中国媒体的政治打压和无理设限。

中国日报记者：中方已经多次就美方少数人使用“中国病毒”、“武汉病毒”的说法表达不满和反对，但美国国务卿蓬佩奥23日发推特时仍然使用了“武汉病毒”的说法。中方对此有何进一步评论？

耿爽：中方已经多次重申，美方个别人处心积虑地将新冠病毒同中国相联系，不断地对中国搞污名化。中国人民对此强烈义愤、坚决反对。世卫组织和国际社会都明确反对将病毒与特定国家和地区相联系，反对搞污名化。

联合国秘书长古特雷斯表示，在与新冠肺炎大流行的斗争中，种族歧视和偏见行为是可耻的，必须始终与种族主义和歧视做斗争。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，病毒没有国籍，面对全人类共同挑战，应当选择合作与多边主义，而非竞争和相互指责，不应当随意诉诸“中国病毒”等说法。世卫组织认为，应避免将新冠病毒称为“中国病毒”，现在应是团结的时刻、尊重事实的时刻、共同抗击疫情的时刻。

近日，美国国内不少有良知的有识之士也都公开发声，对个别人使用“中国病毒”的说法表示反对，认为这是赤裸裸地宣扬种族主义和排外心理。他们认为，将病毒称为“中国病毒”将使民众处于种族主义和暴力的危险之中，新冠病毒使所有人都受到了影响，需要携手应对，而不是仇外式地散布恐惧。很多美国主流媒体及多家智库机构也都对美国个别人的荒谬言论提出了强烈批评。

近一时期，中美之间有一些关于病毒源头的争论。我想指出，挑起这场争论的恰恰是美方，首先称病毒起源于中国，首先使用“中国病毒”、“武汉病毒”说法的也是美方。根据媒体报道，早在3月6日，蓬佩奥就公开对外使用“武汉病毒”的提法，此后美方一些政客和高官持续不断地借此污名化中国，引起中国人民的极大义愤和强烈反对。白纸黑字，言犹在耳，美方是抵赖不了的。

最后，我们还是希望美方个别人能够倾听国际上和国内的理性声音，停止继续发表对中国进行污名化的错误言论。我们希望他们能够明白，采用混淆视听、甩锅别国的伎俩，使用“中国病毒”、“武汉病毒”的说法无助于美国战胜疫情挑战，也无助于抗疫国际合作。美方的当务之急是集中精力做好自己的事情，与中方以及国际社会一道，为抗击疫情的国际合作做出有益贡献。

中央广播电视总台国广记者：昨天你介绍了新冠肺炎境外输入的相关情况，你目前掌握的境外输入确诊病例的最新数字是多少？其中有多少外国人？大部分人是否是从海外回国的中国人？

耿爽：昨天PTI记者问过这个问题，会后我们又向主管部门了解了一下。根据主管部门提供的最新情况，截至3月23日24时，共有累计报告的境外输入确诊病例427例，其中中国公民380人，外国公民47人。

凤凰卫视记者：我们关注到，近期海外疫情加速蔓延，特别是欧美多国形势严峻，不少海外同胞特别是留学生群体感到非常焦虑，纠结到底要不要回国。目前中国驻外使领馆对留学生提供了哪些帮助？

耿爽：新冠肺炎疫情发生以后，广大海外留学生心系祖国，主动捐款捐物，关心和支持国内抗疫斗争，我们对此深受感动，也深感自豪。随着疫情在海外持续扩散蔓延，包括留学生在内的海外同胞的安全与健康也无时无刻不牵动着祖国的心。

一段时间以来，中国驻外使领馆把为海外留学生学习、生活和自我防护提供帮助作为头等大事，纷纷采取行动，充分调动资源，发动各方力量，着力帮助留学生解决遇到的实际困难。

我们的使领馆与驻在国政府、职能部门和学校保持密切沟通，要求外方高度重视并切实维护好我留学人员的健康安全和正当权益；

及时发布并更新领事提醒，确保留学生第一时间了解各国应对政策和使领馆防疫服务信息；

开设面向留学生和国内家长的咨询热线，回应他们的求助诉求，安抚他们的焦虑心情；

发布防疫小贴士，邀请专业医护人员讲解防疫知识，为留学生介绍网络问诊平台，提供专业、科学的疫情防控指导；

对确有困难的留学生发放口罩、消毒水、洗手液等物资，解决他们的燃眉之急。

近日，中国驻美国大使崔天凯与在美留学生进行了“在线”谈心，驻英国大使刘晓明、驻德国大使吴恳也分别接受了央视专访，就留学生们普遍关心的问题进行了细致周到的答疑释惑。此外，中国驻其他国家的使领馆及其负责人也通过发表公开信、接受媒体采访等方式积极引导留学生克服恐慌情绪、客观评估形势、理性对待回国问题。

近日，中国驻英国、法国、意大利、沙特等国的使馆向当地的中国留学生发放了装有防疫物品和防疫指南的“健康包”，指导他们科学防疫，帮助他们加强防护，传递来自党和政府的关心和问候，来自祖国人民的呵护和叮咛。学生们纷纷表示，“健康包”等暖心举措让他们切实感受到党和政府的关爱、祖国亲人的支援和帮助，也感受到使领馆“始终在我们身后”。下一步，中国驻有关国家的使领馆还将陆续结合驻在国实际情况，及时将“健康包”发放到受疫情影响的海外学子手中。

最后我要再次强调，党和政府时刻牵挂着广大海外留学人员的健康与平安，祖国永远是大家坚强的后盾。中国驻外使领馆也始终陪伴在大家身边，坚定不移地与广大留学生风雨同舟、共克时艰。

共同社记者：今天下午，日本政府审议通过了新版检定合格的教科书，其中明确提及了“尖阁列岛”属于日本固有领土。中方对此有何评论？

耿爽：钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中方维护领土主权的决心和意志坚定不移。无论日方说什么、做什么，都改变不了钓鱼岛属于中国的事实。

我们敦促日方切实按照中日四点原则共识精神行事，以实际行动为两国关系改善发展作出努力。

彭博社记者：目前，至少有7名美国媒体驻华机构的中方雇员接到北京外交人员服务局的离职通知。北京外交人员服务局是外交部下属机构，难道你们没有参与作出这个决定吗？这些中方雇员为什么被强行解雇？

耿爽：我记得我上周回答过这个问题，我的答案没有变化。中方有关部门，包括你提到的这个机构，始终依法依规对外国媒体驻华机构的中方雇员进行管理。

追问：为什么这些中方雇员被要求离职？

耿爽：我刚才已经说了，有关机构依法依规对这些人员进行管理。

路透社记者：台湾当局称，去年12月底，台湾向世卫组织寻求关于新冠病毒的更多信息，包括人传人的风险，但未得到回复。这是因为中方向世卫组织施压，不让其理会台湾方面的要求吗？

耿爽：如果没有记错的话，国台办发言人此前就类似问题作出过回应。

这里我可以非常简明地告诉你，任何企图利用此次疫情进行政治炒作和政治操弄的图谋都绝对不会得逞。我们相信，世卫组织始终会按照一个中国原则以及联大2758号决议来妥善处理有关问题。

(责编：于洋、杨牧)