驻蒙古国大使柴文睿：少数人诋毁中国的企图不会得逞

中国驻蒙古国大使柴文睿

人民网乌兰巴托3月24日电（记者霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿24日在蒙古通讯社、《日报》、蒙古新闻网、青年网等主流媒体发表署名文章《命运与共，风雨同舟——中国与世界携手抗击疫情》，全文如下：

新冠肺炎疫情发生以来，中国人民在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，动员一切力量，果断采取最严格、最彻底、最全面的措施，全力抗击新冠肺炎疫情。习主席时刻关注疫情形势，亲自指挥、亲自部署，提出将人民群众生命安全和身体健康放在第一位等明确要求，强调要“全力以赴救治感染患者”、“及时收治所有确诊病人”、“决不能因费用问题耽误患者救治”。国家采取了一系列突破常规举措，拨付巨额救治专项资金，将诊疗方案中的药品临时纳入医保支付范围。湖北等患者较多地区采取“医院记账、医保预付”等，确保不让一个患者因费用问题影响就医，不让一家收治医院因支付政策影响救治。全国各地调派330多支医疗队、41600多名医护人员驰援抗疫一线，19个省份对口支援湖北，保障各类物资供应。习近平主席还深入北京考察，亲临抗疫最前线武汉调研慰问，给了全国人民极大鼓舞，向世界传递出了中国抗疫必胜的信心。

经过全中国人民的团结奋战，现在中国疫情防控形势持续向好，目前已有超过70000名确诊患者治愈出院，连续几天无本土新增病例，疫情流行高峰已经过去，以武汉市为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断。目前正在统筹疫情防控和经济社会发展，稳定有序开展复产复工，努力把疫情影响降到最低。中国有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战，实现全面小康的宏伟目标。

习近平主席高度重视开展抗疫国际合作。他指出，人类是一个命运共同体，战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。中国在抗击疫情的过程中，始终秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明、高度负责的态度，既为中国人民的生命安全和身体健康负责，也为全世界疫情防控担当。中国以最快速度分离出病毒基因序列并向全世界分享信息，同世卫组织和国际社会保持密切沟通协调，积极同各国分享防疫经验，开展国际抗疫合作，中国人民付出了巨大代价和牺牲，最大限度遏制疫情向外蔓延，为世界创造了宝贵的“时间窗口”，得到了世界卫生组织和国际社会的高度肯定和普遍认可。

针对目前新冠肺炎疫情在全球多点暴发蔓延的态势，中国努力践行构建人类命运共同体的庄严承诺，同世界各国一道，携手抗击疫情，尽最大努力帮助和回馈国际社会。为了帮助发展中国家提升应对疫情的能力，中国向世界卫生组织捐款2000万美元。向巴基斯坦、日本、韩国、伊朗、非盟、塞尔维亚等多个国家和地区援助了相关医疗物资。向伊朗、伊拉克、意大利等国派遣了医疗专家团队，向100多个国家分享了中方最新诊疗方案，中国的一线专家积极参与国际合作，同外国同事们进行了多场远程视频通话分享经验。

令人遗憾的是，在中国坚守抗疫一线的关键时刻，美国等个别国家的政客却将疫情的发生无端归罪于中国，利用病毒对中国进行污名化，甚至攻击抹黑中国的道路和制度，企图借疫情对中国进行打压。我愿指出，疫情当前，污蔑和中伤比病毒更可怕。中国为全球公共卫生事业付出的牺牲、做出的贡献，世界人民都看在眼里，少数人诋毁中国的企图，不会得逞，也不得人心，只会害人害己。

中国和蒙古国是山水相连的好邻居，更是患难与共的真朋友。我们不会忘记，巴特图勒嘎总统在疫情发生后作为首位访华的外国元首向中方表达慰问和支持，赠送三万只羊；我们不会忘记，蒙古国各界高呼永久邻邦，积极奔走为中国抗击疫情捐款捐物，献上暖心支持；我们不会忘记，捐出自己零花钱的蒙古小姑娘蜜雪、风雪中步行来使馆捐款的老奶奶和为中国加油鼓劲的歌曲和手语视频……正如蒙古谚语所说：“灾荒之年给你送肉吃的不一定是富人，但一定是安达（朋友）。”这些蒙方的宝贵支持和帮助，这份来自蒙古人民的真情和友谊，在中国广为流传，中国人民深受感动。作为中国驻蒙古国大使，我要向蒙古国朋友们再次表示衷心的感谢。

习近平主席同巴特图勒嘎总统举行会谈时说，中方不会忘记真朋友，将继续同包括蒙古国在内的各国加强合作，共同有效应对疫情。前不久，蒙古国出现了新冠肺炎输入确诊病例，这牵动着亿万中国人民的心，中国网友纷纷为蒙古国加油祈祷。中国政府和民间正在通过多种形式支持蒙古抗击疫情，中方援助蒙方的第一批检测试剂、防护服、口罩等医疗物资不久后将运至蒙古，后续援蒙物资也正在筹集之中。

3月18日，中国卫生健康委和蒙古卫生部联合召开卫生专家视频会议，中方专家向蒙古同事们详细介绍了中方最新诊疗方案和相关经验，大家隔着屏幕相互致以关心和鼓励，会议结束时会场上响起了热烈长久的掌声。作为中国驻蒙古国大使，看到两国医疗工作者勠力同心、并肩作战，我内心充满感慨。正如习近平主席所说，人类是一个命运共同体。这场疫病更证明了，我们休戚相关，命运相连。我相信，在各国共同努力下，人类一定能早日战胜这场疫病。中蒙关系和两国人民的友好感情经历疫情的洗礼，将变得更加坚不可摧。

(责编：于洋、杨牧)